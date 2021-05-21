Demet Şener'den eski eşi Cenk Küpeli hakkında bomba itiraf! 'Ağlaya ağlaya ayrıldık' demişti...
'Ağlaya ağlaya ayrıldık' demişti... Demet Şener'den eski eşi Cenk Küpeli hakkında bomba itiraf!19 aylık evliliklerini geçtiğimiz ocak ayında sonlandıran Demet Şener ve Cenk Küpeli yollarını dostça ayırmıştı. Geçtiğimiz ay 1 hafta içinde iki kez Demet Şener'in ofisine giden Cenk Küpeli, kafalarda soru işareti bırakmış ve çift yeniden barışma iddialarıyla gündeme gelmişti. Eski eşi ile görüşmeye devam eden Demet Şener'den magazin gündemine bomba gibi düşecek açıklamalar geldi.
"EVLİLİK ŞART DEĞİL"
Posta'nın haberine göre Demet Şener, "Cenk Küpeli'ye hâlâ aşık mısınız?" şeklindeki soruya çok konuşulacak bir yanıt verdi.
Eski model, "Aşk öyle kolay kolay bitmez. Evet, Cenk ile birbirimize karşı yoğun duygularımız hâlâ devam ediyor" itirafında bulundu. "Evliliğimiz zaten çocuk nedeniyle tıkandığı için ayrıldık. Bu konuda ikimiz de kendimizce haklıyız. Cenk dört dörtlük bir insan. Kalbi temiz, merhametli."