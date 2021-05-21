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Demet Şener'den eski eşi Cenk Küpeli hakkında bomba itiraf! 'Ağlaya ağlaya ayrıldık' demişti...

'Ağlaya ağlaya ayrıldık' demişti... Demet Şener'den eski eşi Cenk Küpeli hakkında bomba itiraf!19 aylık evliliklerini geçtiğimiz ocak ayında sonlandıran Demet Şener ve Cenk Küpeli yollarını dostça ayırmıştı. Geçtiğimiz ay 1 hafta içinde iki kez Demet Şener'in ofisine giden Cenk Küpeli, kafalarda soru işareti bırakmış ve çift yeniden barışma iddialarıyla gündeme gelmişti. Eski eşi ile görüşmeye devam eden Demet Şener'den magazin gündemine bomba gibi düşecek açıklamalar geldi.

21.05.2021 14:24 - Son Güncelleme: 21.05.2021 14:48
Demet Şener'den eski eşi Cenk Küpeli hakkında bomba itiraf! 'Ağlaya ağlaya ayrıldık' demişti...

BOMBA İTİRAF!

Demet Şener'den eski eşi Cenk Küpeli hakkında bomba itiraf! 'Ağlaya ağlaya ayrıldık' dediği eski eşi ile görüşmeye devam eden Demet Şener dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Şener'den eski eşi Cenk Küpeli hakkında bomba itiraf! 'Ağlaya ağlaya ayrıldık' demişti...

Demet Şener, 2019 yılında evlendiği Cenk Küpeli'den 13 Ocak'ta boşanmıştı. Ayrılık nedeni, Küpeli'nin bebek istemesi, iki çocuk sahibi Şener'in ise üçüncü kez anneliğe sıcak bakmamasıydı.

Demet Şener'den eski eşi Cenk Küpeli hakkında bomba itiraf! 'Ağlaya ağlaya ayrıldık' demişti...

"SEVEREK BOŞANDIK"
44 yaşındaki eski manken, sürpriz ayrılık sonrası, "Aramızda kavga, gürültü, küslük yok. Cenk'le severek ve üzülerek boşandık" açıklamasını yapmıştı.

Demet Şener'den eski eşi Cenk Küpeli hakkında bomba itiraf! 'Ağlaya ağlaya ayrıldık' demişti...

Dün Cenk Küpeli'nin doğum günüydü. 36 yaşına basan iş insanına, Demet Şener "Harika yaşlar" dileğinde bulundu. İkilinin, kısa süre içinde birlikte kutlama yapacağı öğrenildi.

Demet Şener'den eski eşi Cenk Küpeli hakkında bomba itiraf! 'Ağlaya ağlaya ayrıldık' demişti...

"EVLİLİK ŞART DEĞİL"
Posta'nın haberine göre Demet Şener, "Cenk Küpeli'ye hâlâ aşık mısınız?" şeklindeki soruya çok konuşulacak bir yanıt verdi.
Eski model, "Aşk öyle kolay kolay bitmez. Evet, Cenk ile birbirimize karşı yoğun duygularımız hâlâ devam ediyor" itirafında bulundu. "Evliliğimiz zaten çocuk nedeniyle tıkandığı için ayrıldık. Bu konuda ikimiz de kendimizce haklıyız. Cenk dört dörtlük bir insan. Kalbi temiz, merhametli."