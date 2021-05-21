Demet Şener'den eski eşi Cenk Küpeli hakkında bomba itiraf! 'Ağlaya ağlaya ayrıldık' demişti...

"EVLİLİK ŞART DEĞİL"

Posta'nın haberine göre Demet Şener, "Cenk Küpeli'ye hâlâ aşık mısınız?" şeklindeki soruya çok konuşulacak bir yanıt verdi.

Eski model, "Aşk öyle kolay kolay bitmez. Evet, Cenk ile birbirimize karşı yoğun duygularımız hâlâ devam ediyor" itirafında bulundu. "Evliliğimiz zaten çocuk nedeniyle tıkandığı için ayrıldık. Bu konuda ikimiz de kendimizce haklıyız. Cenk dört dörtlük bir insan. Kalbi temiz, merhametli."