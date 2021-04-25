Demet Şener ve 'ağlaya ağlaya ayrıldık' dediği eski eşiyle ilgili bomba iddia! Barıştılar mı? Bir hafta içinde iki kez...

BOŞANMANIN PERDE ARKASI!

Evliliklerinin başında eşi Cenk Küpeli'nin çocuk istemesini olumlu karşılayan Demet Şener'in, çocuklarının büyümesi ve evliliğin ardından tekrar iş hayatına dönerek kendi markasını kurması ile yeni çocuk isteğini rafa kaldırdığı iddia edildi. Bu karar sonrası Cenk Küpeli ve Demet Şener konuşup dostça bu birlikteliği bitirmeye karar verdiler. Anlaşmalı bir şekilde ayrılan ikilinin, birbirlerinden maddi ve manevi talepleri olmadı. İkilinin boşanmasında en büyük etkenin Cenk Küpeli'nin çocuk istemesi olduğu öğrenildi. Demet Şener, verdiği bir röportajda, "Çocuk istiyor musunuz?" sorusuna "Kısmet" cevabını vermişti.