Demet Şener ve 'ağlaya ağlaya ayrıldık' dediği eski eşiyle ilgili bomba iddia! Barıştılar mı? Bir hafta içinde iki kez...
Demet Şener ve 'ağlaya ağlaya ayrıldık' dediği eski eşiyle ilgili bomba iddia! Barıştılar mı? 1 hafta içinde iki kez Demet Şener!in ofisine giden Cenk Küpeli, kafalarda soru işareti bıraktı. Yaklaşık üç saat ofiste kaldıktan sonra çıkışta kendisine yöneltilen sorular karşısında sessiz kalmayı tercih etti. 1,5 yıllık evliliklerini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Demet Şener ile Cenk Küpeli çifti 'barıştılar' iddialarıyla gündeme bomba gibi düştü.
AŞK MI İŞ Mİ?
Geçtiğimiz gün Şener'in Nişantaşı'nda bulunan ofisine gelen Küpeli, çıkışta kameralara takıldı. Cenk Küpeli, yaklaşık üç saat ofiste kaldıktan sonra çıkışta kendisine yöneltilen sorular karşısında sessiz kalmayı tercih etti. "Demet Hanım'la yeniden mi barıştınız? Yoksa iş ortaklığımız devam mı ediyor?" sorularını duymazlıktan gelen Küpeli, hızlı adımlarla otoparkta bulunan aracını aldıktan sonra evinin yolunu tuttu.
BOŞANMANIN PERDE ARKASI!
Evliliklerinin başında eşi Cenk Küpeli'nin çocuk istemesini olumlu karşılayan Demet Şener'in, çocuklarının büyümesi ve evliliğin ardından tekrar iş hayatına dönerek kendi markasını kurması ile yeni çocuk isteğini rafa kaldırdığı iddia edildi. Bu karar sonrası Cenk Küpeli ve Demet Şener konuşup dostça bu birlikteliği bitirmeye karar verdiler. Anlaşmalı bir şekilde ayrılan ikilinin, birbirlerinden maddi ve manevi talepleri olmadı. İkilinin boşanmasında en büyük etkenin Cenk Küpeli'nin çocuk istemesi olduğu öğrenildi. Demet Şener, verdiği bir röportajda, "Çocuk istiyor musunuz?" sorusuna "Kısmet" cevabını vermişti.