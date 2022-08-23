Demet Şener mayolu kareleriyle olay! 1995 yılında Türkiye Güzeli seçilmişti o pozları görenler: "Yıllar hiçbir şey değiştirmemiş"
Demet Şener mayolu kareleriyle olay! 1995 yılında Türkiye Güzeli seçilmişti o pozları görenler, "Yıllar hiçbir şey değiştirmemiş" yorumları yaptı. 45 yaşındaki eski model Demet Şener Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. İbrahim Kutluay ile evliliği ihanet nedeniyle sona eren Demet Şener, Cenk Küpeli ile ikinci evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamamış ve en son gönlünü Tolga Arman'a kaptırmıştı. Şimdilerde yüzü gülen iki çocuk annesi Demet Şener mayolu fotoğraflarını paylaştı. Fiziği ile dikkat çeken Demet'i görenler hayran kaldı, ünlülerden yorum yağdı.
23.08.2022 17:23 - Son Güncelleme: 23.08.2022 21:25
"YILLAR HİÇBİR ŞEY DEĞİŞTİRMEMİŞ"
Demet Şener mayolu kareleriyle olay! 1995 yılında Türkiye Güzeli seçilmişti o pozları görenler, "Yıllar hiçbir şey değiştirmemiş" diyor.
2005 - 2018 yılları arasında İbrahim Kutluay ile evli olan Demet Şener bu evlilikten İrem ve Ömer adında iki evlat dünyaya getirdi.
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İhanetle sonuçlanan evliliğin ardından Demet şaşırtan bir karar aldı ve yeniden evlendi. Şener, 2019 - 2021 yılları arasında Cenk Küpeli ile evli kaldı.
Şimdilerde Tolga Arman ile mutlu bir birlikteliği olan Demet Şener Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü.