Demet Şener mavi bikinisi ile Bodrum'u salladı! İşte 43'lük 2 çocuk annesi Demet Şener'in Cenk Küpeli ile tatili...
Demet Şener ve Cenk Küpeli, Bodrum'da baş başa tatile çıktı. Birçok ünlü ismin aksine Türkbükü yerine Turgutreis'te bir otel tercih eden çift, plajda görenleri kendilerine hayran bıraktı. Bir an olsun ayrılmayan ikili, kumsalda yürürken bile el el tutuştu. Akşam saatlerinde çifte, Demet Şener'in abisi ve yeğeni de katıldı. Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile evliliğinden İrem ve Ömer adında iki evladı bulunan 43 yaşındaki Demet Şener, mavi bikinisi ile dikkatleri üzerine çekti. Yaşına ve iki çocuk dünyaya getirmesine rağmen fit görünen eski manken Demet Şener, görenleri kendisine hayran bıraktı.
22.07.2020 09:40
- Son Güncelleme: 22.07.2020 09:40
Demet Şener ile Cenk Küpeli çifti tatil için Bodrum'u tercih edenlerden. Kendisinden 8 yaş küçük eski basketbolcu Cenk Küpeli ile 2019 yılında dünyaevine giren 43 yaşındaki Demet Şener, mavi bikinisi ile Bodrum'u adeta salladı. 2 çocuk annesi, düzgün fiziği ile kumsalın dikkat çeken ismi oldu. Bir an olsun ayrılmayan ikili, kumsalda yürürken bile el el tutuştu. Akşam saatlerinde çifte, Şener'in abisi ve yeğeni de katıldı. İşte Demet Şener ve eşi Cenk Küpeli başta olmak üzere ünlülerin 2020 yaz tatilinden çok konuşulan görüntüler...
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