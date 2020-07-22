Demet Şener mavi bikinisi ile Bodrum'u salladı! İşte 43'lük 2 çocuk annesi Demet Şener'in Cenk Küpeli ile tatili...

Demet Şener ve Cenk Küpeli, Bodrum'da baş başa tatile çıktı. Birçok ünlü ismin aksine Türkbükü yerine Turgutreis'te bir otel tercih eden çift, plajda görenleri kendilerine hayran bıraktı. Bir an olsun ayrılmayan ikili, kumsalda yürürken bile el el tutuştu. Akşam saatlerinde çifte, Demet Şener'in abisi ve yeğeni de katıldı. Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile evliliğinden İrem ve Ömer adında iki evladı bulunan 43 yaşındaki Demet Şener, mavi bikinisi ile dikkatleri üzerine çekti. Yaşına ve iki çocuk dünyaya getirmesine rağmen fit görünen eski manken Demet Şener, görenleri kendisine hayran bıraktı.