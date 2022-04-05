Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın kızı İrem sosyal medyayı salladı! Meğer tam bir tenis tutkunuymuş... "Güzellik anneden boy babadan"
Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın kızı İrem sosyal medyayı salladı! Meğer tam bir tenis tutkunuymuş... "Güzellik anneden boy babadan" dedirten İrem Kutluay 2006 yılında dünyaya geldi. İrem'in 13 yaşında Ömer Kutluay adında bir de erkek kardeşi var. Abla - kardeş, uzun boyları ile dikkat çekti. Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay babası gibi basketbol ile ilgilenirken kızı İrem Kutluay tenis oynuyor. Spora düşkünlükleri küçük yaşlarda başlayan İrem Kutluay ve Ömer Kutluay şimdiden birer lisanslı sporcu.
05.04.2022 11:46 - Son Güncelleme: 05.04.2022 11:52
"GÜZELLİK ANNEDEN BOY BABADAN"
Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın kızı İrem sosyal medyayı salladı! Meğer tam bir tenis tutkunuymuş...
Düzgün fiziği ile yıllara meydan okuyan güzel manken Demet Şener, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. İki çocuk annesi Demet Şener'in özellikle kızı İrem ve oğlu Ömer ile paylaşımları ilgi odağı oluyor.
Demet Şener ile İbrahim Kutlay'ın kızları İrem'i görenlerin ilk yorumu ise, "boyunu babasından güzelliğini annesinden almış" oluyor.
Demet Şener'in 15 yaşındaki kızı İrem Kutluay ile 13 yaşındaki oğlu Ömer, babaları İbrahim Kutluay'a benzerlikleriyle dikkat çekiyor.