Demet Şener hayranlarını hayrete düşürdü! Bakın aslında kaç yaşındaymış...

Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın, yılan hikayesine dönen boşanma davası sonuçlandı. Uzun süredir çekişmeli olarak boşanmaya çalışan Demet Şener - İbrahim Kutluay çiftini Türkiye günlerce konuşmuştu. Şener, kendisini Edwina Sponza ile aldattığını iddia ettiği İbrahim Kutluay'dan sonra aşka kapısının açık olduğunu belirtti. Yılların mankeni Demet Şener tüm bu tatsız olayların yanında güzelliğiyle de herkesin dikkatini çeken isimlerden. Yıllara meydan okuyan eski manken Demet Şener'in yaşını öğrenince çok şaşıracaksınız...

07.03.2019 21:04 - Son Güncelleme: 07.03.2019 21:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





