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Demet Şener hayranlarını hayrete düşürdü! Bakın aslında kaç yaşındaymış...

Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın, yılan hikayesine dönen boşanma davası sonuçlandı. Uzun süredir çekişmeli olarak boşanmaya çalışan Demet Şener - İbrahim Kutluay çiftini Türkiye günlerce konuşmuştu. Şener, kendisini Edwina Sponza ile aldattığını iddia ettiği İbrahim Kutluay'dan sonra aşka kapısının açık olduğunu belirtti. Yılların mankeni Demet Şener tüm bu tatsız olayların yanında güzelliğiyle de herkesin dikkatini çeken isimlerden. Yıllara meydan okuyan eski manken Demet Şener'in yaşını öğrenince çok şaşıracaksınız...

07.03.2019 21:04 - Son Güncelleme: 07.03.2019 21:11
Demet Şener hayranlarını hayrete düşürdü! Bakın aslında kaç yaşındaymış...

Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın, yılan hikayesine dönen boşanma davası sonuçlandı. Eski manken, sancılı boşanma sürecinden sonra "Aşka kapım açık" açıklaması yaptı.

Demet Şener hayranlarını hayrete düşürdü! Bakın aslında kaç yaşındaymış...

Demet Şener son zamanlarda yaptığı Instagram paylaşımlarıyla gündeme gelirken bu kez de yaşı merak konusu oldu... İki çocuk annesi Demet Şener'in yaşını öğrenenler şok oldu. İşte ünlülerin yaşları...

Demet Şener hayranlarını hayrete düşürdü! Bakın aslında kaç yaşındaymış...

MURAT BOZ

7 MART 1980

Demet Şener hayranlarını hayrete düşürdü! Bakın aslında kaç yaşındaymış...

SERENAY SARIKAYA

1 TEMMUZ 1991

Demet Şener hayranlarını hayrete düşürdü! Bakın aslında kaç yaşındaymış...

HADİSE

22 Ekim 1985

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