Demet Özdemir'le cinsel ilişki sahnesi olay olmuştu! Dünyayla Benim Aramda'nın Kenan'ı Metin Akdülger'in sevgilisi bakın kim! Meğer sosyal medyanın gözdesiymiş...
Son zamanlarda 'Dünyayla Benim Aramda' dizisiyle adından söz ettiren Metin Akdülger'in özel hayatı hakkkında araştırmalar hız kazandı. Metin Akdülger'in Demet Özdemir'le birlikte son bölümde yer alan yatak sahnesi sosyal medyada oldukça gündem oldu. Dizide Demet, sağlıklı yaşam koçu olarak hayatına giren Metin Akdülger'in canlandırdığı karakterle yakınlaşmaya başlayınca tüm ipler kopuyor ve ardından cinsel ilişki sahnesi geliyor... Demet Özdemir ile yer aldığı sahnesiyle gündem olan Metin Akdülger'in sevgilisi de onun kadar ünlü biri çıktı. İşte Metin Akdülger ve sevgilisi hakkında detaylar...
Oğuzhan Koç ile evli olan Demet Özdemir'in Şükrü Özyıldız ile rol aldığı 'Aşk Taktikleri' adlı filmle günlerce konuşulmuştu. Aşk Taktikleri filmindeki öpüşme sahneleri gündem olan Demet Özdemir yeni dizisi 'Dünyayla Benim Aramda'daki sahneleriyle de gündemden düşmüyor.
Ağustos ayında müzisyen ve oyuncu Oğuzhan Koç ile dünya evine giren oyuncu Demet Özdemir, yeni diziyle gündeme geldi. Dijital bir platformda yayınan 'Dünyayla Benim Aramda' dizisinde yer alan yatak sahneleri sosyal medyanın gündemine oturdu.
Oğuzhan Koç ile evli olan Demet Özdemir'in Şükrü Özyıldız ile rol aldığı 'Aşk Taktikleri' adlı filmle günlerce konuşulmuştu. Aşk Taktikleri filmindeki öpüşme sahneleri gündem olan Demet Özdemir yeni dizisi 'Dünyayla Benim Aramda'daki sahneleriyle de gündemden düşmüyor.
Hafsanur Sancaktutan, Metin Akdülger, Zerrin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı 'Dünyayla Benim Aramda' dizisindeki Buğra Gülsoy ile Demet Özdemir'in yatak sahnesine Seren Serengil'den dikkat çeken bir yorum gelmişti geçtiğimiz günlerde.
Arto ve Bircan Bali ile sunuculuğunu üstlendiği programda açıklamalarda bulunan Serengil, Demet Özdemir'e verdi veriştirdi.