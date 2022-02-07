Demet Özdemir'le aşkına kaldığı yerden devam eden Oğuzhan Koç kulis istekleriyle yok artık dedirtti! Sosyal medyada kahkaha tufanı
Demet Özdemir'le aşkına kaldığı yerden devam eden Oğuzhan Koç kulis istekleriyle yok artık dedirtti! Sosyal medyada kahkaha tufanı koptu, Oğuzhan Koç Instagram paylaşımı ile takipçilerini güldürdü. Ayrıldığı sevgilisi Demet Özdemir ile barıştıkları ileri sürülen ünlü şarkıcı ve oyuncu Koç, paylaşımıyla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Koç'un ardından ünlülerin kulis istekleri merak konusu oldu.Halısından perdesine, hatta aydınlatmasına kadar farklı bir ortam isteyen ünlülerin istekleri şaşırtıyor. İşte ünlülerin kulis istekleri...
SOSYAL MEDYADA KAHKAHA TUFANI!
Demet Özdemir'le aşkına kaldığı yerden devam eden Oğuzhan Koç kulis istekleriyle yok artık dedirtti!
1 yıldır birlikte olan oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç, aralık ayında âşıklar şehri Paris'e gitmiş, ancak sonrasında ayrılmıştı. Paris onlara uğursuz gelmiş, dönüşte büyük bir kavga eden çift, "Bir daha asla olmaz" diyerek ayrı yollara gitmiş ve birbirlerini sosyal medyadan takibi bırakmıştı.
İddiaya göre göre çift büyük konuşmalarına rağmen barışmış! Oğuzhan Koç, "O Ses Türkiye"deki durgun halleriyle dikkat çekmiş, hatta Ebru Gündeş "Araya girelim, sizi barıştıralım" demişti.
Birkaç yakın arkadaşı, çifti habersiz bir araya getirerek barışmalarını sağlamış. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç ayrılığında belli ki aşk galip gelmiş!