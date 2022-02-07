Demet Özdemir’le aşkına kaldığı yerden devam eden Oğuzhan Koç kulis istekleriyle yok artık dedirtti! Sosyal medyada kahkaha tufanı

1 yıldır birlikte olan oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç, aralık ayında âşıklar şehri Paris'e gitmiş, ancak sonrasında ayrılmıştı. Paris onlara uğursuz gelmiş, dönüşte büyük bir kavga eden çift, "Bir daha asla olmaz" diyerek ayrı yollara gitmiş ve birbirlerini sosyal medyadan takibi bırakmıştı.