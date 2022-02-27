Demet Özdemir'in yaş günü elbisesi ortalığı yıktı geçti önü oldukça sade ama arkası... Şükrü Özyıldız'la yatak sahnesi olay olmuştu
Demet Özdemir'in yaş günü elbisesi ortalığı yıktı geçti önü oldukça sade ama arkası... Oğuzhan Koç ile yeniden barışan oyuncu Demet Özdemir yeni yaşını yakın arkadaşları ve sevgilisiyle kutladı. 30 yaşına giren oyuncu Demet Özdemir beyaz bir elbise tercih etti. Özdemir arkadan çekilmiş bir pozunu paylaşınca yorum üstüne yorum yağdı. Aynı projede yer aldığı partneri Şükrü Özyıldız'dan gelen doğum günü mesajı da dikkatlerden kaçmadı.
"ÖNÜ OLDUKÇA SADE AMA ARKASI..."
Şükrü Özyıldız'la yatak sahnesi olay olmuştu! Demet Özdemir'in yaş günü elbisesi ortalığı yıktı geçti, yorumlar havada uçuştu... Demet Özdemir son günlerde hem işleri hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Aşk Taktikleri filmiyle konuşulan Özdemir ayrıldığı sevgilisi Oğuzhan Koç ile de barışıp evlilik kararı aldı. Son günlerde işte ve aşkta kazanan Özdemir yeni yaşını kutladı.
30 yaşına sevgilisi ve arkadaşlarıyla birlikte giren Demet Özdemir'in doğum günü elbisesi olay oldu. Sade bir tasarıma sahip olan beyaz elbisenin arkası dikkat çekti. Derin kalçasına kadar inen sırt dekoltesine sahip elbisenin arkasında bir de kurdele vardı.
Demet Özdemir'in bu iddialı elbisesi bazı takipçilerinin ilgisini çekemedi. Ünlü oyuncuya "Kendini paketlemene gerek yoktu", "Ne saçma elbise" yorumları geldi. Özdemir paylaşımında "30 ürkütücü gelebilir ama girince ısınıyorsun … Bizi biz yapan, her zaman iyiye güzele yönlendiren insanlar oldukça sırtınız hiçbir yaşta yere gelmez… Asıl iyi ki siz varsınız" dedi. Oyuncuya "İyi ki doğdun" mesajları yağdı.
Şükrü Özyıldız'ın Demet Özdemir'in doğum gününü kutladığı paylaşım da dikkat çeken bir diğer detay oldu...
"ASARSAM..."
Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız'ın yatak sahnesiyle 'küplere bindiği' söylenen Oğuzhan Koç'tan ilk yorum geçtiğimiz gün geldi. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un ayrılmasına sebep olan konunun kıskançlık krizi olduğu iddiası üzerine Oğuzhan bakın ne paylaşım yaptı.