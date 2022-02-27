Demet Özdemir’in yaş günü elbisesi ortalığı yıktı geçti önü oldukça sade ama arkası... Şükrü Özyıldız’la yatak sahnesi olay olmuştu

Demet Özdemir'in bu iddialı elbisesi bazı takipçilerinin ilgisini çekemedi. Ünlü oyuncuya "Kendini paketlemene gerek yoktu", "Ne saçma elbise" yorumları geldi. Özdemir paylaşımında "30 ürkütücü gelebilir ama girince ısınıyorsun … Bizi biz yapan, her zaman iyiye güzele yönlendiren insanlar oldukça sırtınız hiçbir yaşta yere gelmez… Asıl iyi ki siz varsınız" dedi. Oyuncuya "İyi ki doğdun" mesajları yağdı.