Demet Özdemir'in yarı çıplak pozu ortalığı salladı gören bir daha baktı! Oğuzhan Koç'la evlilik arifesindeki Demet en cesur haliyle...
Demet Özdemir'in yarı çıplak pozu ortalığı salladı, ünlü oyuncuyu gören bir daha baktı! Oğuzhan Koç'la evlilik arifesindeki Demet en cesur haliyle takipçilerinin karşısına çıktı. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Koç'tan evlenme teklifi alan Özdemir şimdilerde düğün telaşında... Evlilik hazırlıklarına başlayan çift, İstanbul ve İzmir arası mekik dokuyor, bu sırada Demet Özdemir'in Instagram paylaşımları ise takipçilerinin dikkatini çekiyor. İşte Demet'in çok konuşulan son paylaşımı...
Demet Özdemir'in yarı çıplak pozu ortalığı salladı gören bir daha baktı! Oğuzhan Koç'la evlilik arifesindeki Demet en cesur haliyle sosyal medya gündeminde...
Yaklaşık 1 yıldır aşk yaşayan ve geçtiğimiz haftalarda yollarını ayıran Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç ikilisinin ayrılıkları kısa sürmüştü. Sevgilisi Demet Özdemir'in gönlünü almayı başaran şarkıcı Oğuzhan Koç bu defa işini sağlama almış ve Demet Özdemir'e Sevgililer Günü'nde sürpriz bir evlilik teklifinde bulunmuştu.
Oğuzhan Koç'a 'Evet' diyen Demet Özdemir, geçen günlerde 30 yaşına girdi. İlk bakışta sade bir elbise tercih ettiği düşünülen Demet Özdemir'in derin sırt dekoltesi sosyal medyayı sallamıştı.
Şu sıralar evlilik hazırlığı yapan çift, İstanbul ve İzmir arası mekik dokuyor. Bu sırada Demet Özdemir'in Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar da dikkat çekiyor.
Son olarak takipçileri ile cilt bakımı yaptırdığı bu hallerini Demet Özdemir'in en doğal halini görenler hayran kaldı. İşte başta Demet olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin makyajsız halleri...