Demet Özdemir'in ayna pozu herkesi şaşkına çevirdi görenler altına hiçbir şey giymedi sandı! Oğuzhan Koç'un biricik aşkından bacak şov...
Demet Özdemir'in ayna pozu herkesi şaşkına çevirdi, görenler altına hiçbir şey giymedi sandı! Oğuzhan Koç'un biricik aşkı Demet Özdemir Instagram paylaşımları ile gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde 'estetik' iddiası ile adından söz ettiren ve iddialara esprili bir şekilde yanıt veren Demet Özdemir'in pembe kazak mini şort kombinli fotoğrafına yorum yağdı.
17.11.2021 15:26
- Son Güncelleme: 17.11.2021 15:26
Demet Özdemir'in ayna pozu herkesi şaşkına çevirdi görenler altına hiçbir şey giymedi sandı! Oğuzhan Koç'un biricik aşkından bacak şov...
Geçtiğimiz günlerde Mert Vidinli, Instagram hesabında oyuncu Demet Özdemir ile fotoğrafını paylaştı. Özdemir'in yüzündeki farklılık 'estetik' iddialarını gündeme getirdi.
Doğallıktan yana olduğunu ve geçen günlerde yüz yogasına başladığını açıklayan Demet Özdemir, hakkındaki haberlere sosyal medya hesabından yanıt verdi. Esprili bir yanıt vermeyi tercih eden 29 yaşındaki oyuncu, filtreli fotoğrafını paylaştı. Özdemir, "Bugün estetiği fazla kaçırdım" notunu düştüğü paylaşımıyla takipçilerini güldürdü.