Demet Özdemir'in araba pozu görenler: 'Oğuzhan Koç hayat sana güzel!' 3 ay önce aynı yastığa baş koydular! Ev halinden çıkan yeni gelin Demet...
Çiçeği burnunda gelin Demet Özdemir'den yeni paylaşım geldi. Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile dünyaevine giren oyuncu Demet Özdemir, Instagram hesabından sık sık ev halini paylaşıyor. Bu kez araba pozu veren ünlü oyuncu görenleri mest etti. Hayranları 'Oğuzhan Koç hayat sana güzel!' yorumu yaptı. işte ev halinden çıkan yeni gelinin sosyal medyayı sallayan o pozu...
20.11.2022 21:50 - Son Güncelleme: 20.11.2022 21:50
Uzun birlikteliklerini nikahla taçlandırma kararı alan ünlü oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç geçtiğimiz Ağustos ayında görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.
Başarılı oyuncu Demet Özdemir'in sosyal medyadan yapmış olduğu çekici paylaşımlar gündemi sallamayı başardı.