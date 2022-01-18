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Haberler Magazin Demet Özdemir'in adını duyan Oğuzhan Koç kaza yaptı! Köşe bucak kaçtı, planı tutmayınca...

Demet Özdemir'in adını duyan Oğuzhan Koç kaza yaptı! Köşe bucak kaçtı, planı tutmayınca...

Demet Özdemir'in adını duyan Oğuzhan Koç kaza geçirdi! Ünlü isim köşe bucak kaçtı ama kaçış planı tutmadı. Geçtiğimiz haftalarda Demet Özdemir ile yollarını ayıran şarkıcı Oğuzhan Koç, önceki akşam Sarıyer'de kameralara takıldı. Basın mensuplarıyla karşılaşmak istemeyen şarkıcı, mekanın arka kapısından çıkmaya çalışınca olanlar oldu. Valeler, şarkıcının görüntülenmemesi için önce ışıkları kapattı sonra da araçlarla görüş açısını engellemeye çalışırken kaza yaptı.

18.01.2022 08:58 - Son Güncelleme: 18.01.2022 08:58
Demet Özdemir’in adını duyan Oğuzhan Koç kaza yaptı! Köşe bucak kaçtı, planı tutmayınca...

KÖŞE BUCAK KAÇTI

Demet Özdemir'in adını duyan Oğuzhan Koç kaza yaptı! Oğuzhan Koç (36), geçtiğimiz akşam Sarıyer'deki bir balıkçıda görüntülendi. Kapıda basın mensuplarının olduğunu öğrenen Koç, film setlerini aratmayacak bir kaçış planı yaptı.

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Demet Özdemir’in adını duyan Oğuzhan Koç kaza yaptı! Köşe bucak kaçtı, planı tutmayınca...

Şarkıcı, Demet Özdemir (29) ile biten ilişkisine dair sorulardan kaçmak için mekanın otopark kısımına arabasını sıfır yanaştırdı.

Demet Özdemir’in adını duyan Oğuzhan Koç kaza yaptı! Köşe bucak kaçtı, planı tutmayınca...

Oğuzhan Koç, basının uzaktan görüntü almasını engellemek için ise mekanın valelerinden yardım istedi.

Demet Özdemir’in adını duyan Oğuzhan Koç kaza yaptı! Köşe bucak kaçtı, planı tutmayınca...

KAÇMAK İSTERKEN KAZA YAPTI

Valeler, basın mensuplarına görüntü aldırmamak için otopark girişinin ışıklarını kapatıp, bir araç ile Koç'un görüş açısını tamamen kapatmaya çalıştı.

Demet Özdemir’in adını duyan Oğuzhan Koç kaza yaptı! Köşe bucak kaçtı, planı tutmayınca...

Bu otomobil geri geri geldiği sırada da apartmanın kolonuna sertçe çarptı.

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