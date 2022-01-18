Demet Özdemir'in adını duyan Oğuzhan Koç kaza yaptı! Köşe bucak kaçtı, planı tutmayınca...
Demet Özdemir'in adını duyan Oğuzhan Koç kaza geçirdi! Ünlü isim köşe bucak kaçtı ama kaçış planı tutmadı. Geçtiğimiz haftalarda Demet Özdemir ile yollarını ayıran şarkıcı Oğuzhan Koç, önceki akşam Sarıyer'de kameralara takıldı. Basın mensuplarıyla karşılaşmak istemeyen şarkıcı, mekanın arka kapısından çıkmaya çalışınca olanlar oldu. Valeler, şarkıcının görüntülenmemesi için önce ışıkları kapattı sonra da araçlarla görüş açısını engellemeye çalışırken kaza yaptı.
18.01.2022 08:58
- Son Güncelleme: 18.01.2022 08:58
KÖŞE BUCAK KAÇTI
Demet Özdemir'in adını duyan Oğuzhan Koç kaza yaptı! Oğuzhan Koç (36), geçtiğimiz akşam Sarıyer'deki bir balıkçıda görüntülendi. Kapıda basın mensuplarının olduğunu öğrenen Koç, film setlerini aratmayacak bir kaçış planı yaptı.
Şarkıcı, Demet Özdemir (29) ile biten ilişkisine dair sorulardan kaçmak için mekanın otopark kısımına arabasını sıfır yanaştırdı.
Oğuzhan Koç, basının uzaktan görüntü almasını engellemek için ise mekanın valelerinden yardım istedi.