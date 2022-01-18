Demet Özdemir’in adını duyan Oğuzhan Koç kaza yaptı! Köşe bucak kaçtı, planı tutmayınca...

KÖŞE BUCAK KAÇTI

Demet Özdemir'in adını duyan Oğuzhan Koç kaza yaptı! Oğuzhan Koç (36), geçtiğimiz akşam Sarıyer'deki bir balıkçıda görüntülendi. Kapıda basın mensuplarının olduğunu öğrenen Koç, film setlerini aratmayacak bir kaçış planı yaptı.