Demet Özdemir'i kardeşleri Volkan ve Derya'yla görenler yoruma üşüştü bir türlü benzetilmediler! En fazla bu kadar olurdu

Son dönemde gerek aşk hayatı gerekse yer aldığı projelerle konuşuluyor Demet Özdemir. Yakın arkaşı Yağmur Tanrısevsin'in eski sevgilisi Oğuzhan Koç'la aşk yaşadığı ortaya çıkan Demet Özdemir 'Yeni yılın ilk aşk bombası yazarsınız artık' sözleriyle kendini manşetini de atmıştı. Şu sıralar Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizide, İbrahim Çelikkol'la başrolü paylaşan 28 yaşındaki oyuncu, Instagram'daki paylaşımlarıyla da tüm dikkatleri üzerine topluyor. Sık sık paylaşım yapan Demet Özdemir bu kez ağabeyi ve ablasıyla paylaşım yaptı. Ancak gelin görün kü kardeşleri kimse bir türlü birbirine benzetemedi. Hal böyle olunca Demet Özdemir'in fotoğrafına yorum yapan yapana. Bakalım siz benzetebilecek misiniz. İşte başta Demet Özdemir olmak üzere ünlülerin kardeşleri.