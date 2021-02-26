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Demet Özdemir'e yaş gününde peş peşe bomba sürpriz! 4 milyonluk yeni evi ve sevgilisi Oğuzhan Koç'un hediyesi olay yarattı

Demet Özdemir'e yaş gününde peş peşe sürpriz! Hem 4 milyonluk yeni evine yerleşen hem de sevgilisi Oğuzhan Koç'un doğum günü hediyesiyle magazin gündemine bomba gibi düşen oyuncu Demet Özdemir, yeni yaşına bir hayli mutlu girdi. Dizi ve reklamlardan kazandığı parayla akıllıca bir yatırım yaparak geçtiğimiz ekim ayında 4 milyon liraya Zekeriyaköy'den ev alan Demet Özdemir, aylardır evinin dekorasyonuyla uğraşıyordu. Hatta işler bir türlü bitmeyince kirada oturduğu Acarkent'teki dairesinden çıkmış, yakın arkadaşı Saadet Özsırkıntı'nın yanına taşınmıştı. Güzel oyuncunun evinin tadilatı sonunda bitti. Yeni yaşını yeni evinde karşılayan Demet Özdemir'e bir sürpriz de sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi.

26.02.2021 10:10 - Son Güncelleme: 26.02.2021 10:42
Demet Özdemir'e yaş gününde peş peşe sürpriz! Hem 4 milyonluk yeni ev hem de sevgilisi Oğuzhan Koç'tan bomba hediye aldı!

Demet Özdemir'e yaş gününde peş peşe bomba sürpriz! Güzel oyuncunun 4 milyonluk yeni evi ve sevgilisi Oğuzhan Koç'un hediyesi sosyal medya gündeminde.

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Demet Özdemir'e yaş gününde peş peşe bomba sürpriz! 4 milyonluk yeni evi ve sevgilisi Oğuzhan Koç'un hediyesi olay yarattı

Dizi ve reklamlardan kazandığı parayla akıllıca bir yatırım yapan Demet Özdemir, 4 milyon liraya Zekeriyaköy'den ev almıştı. Aylardır evinin dekorasyonuyla uğraşan hatta işler bir türlü bitmeyince kirada oturduğu Acarkent'teki dairesinden çıkıp yakın arkadaşı Saadet Özsırkıntı'nın yanına taşınan Özdemir'in evinde tadilat bitti. Başarılı oyuncu yeni yaşını yeni evinde karşıladı.

Demet Özdemir'e yaş gününde peş peşe sürpriz! Hem 4 milyonluk yeni ev hem de sevgilisi Oğuzhan Koç'tan bomba hediye aldı!

2020'nin son günlerinde Oğuzhan Koç'la yeni bir aşka yelken açan Demet Özdemir geçtiğimiz günlerde "Her şey yolunda ama aynı evde yaşamıyoruz, yok öyle bir şey" açıklamasıyla dikkat çekmişti.

Demet Özdemir'e yaş gününde peş peşe sürpriz! Hem 4 milyonluk yeni ev hem de sevgilisi Oğuzhan Koç'tan bomba hediye aldı!

DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ ŞARKI
Son dönemde birliktelikleri ile magazin gündeminden düşmeyen Oğuzhan Koç, 26 Şubat 1992 doğumlu olan Demet Özdemir'in yaş günü için kolları sıvadı.

Demet Özdemir'e yaş gününde peş peşe sürpriz! Hem 4 milyonluk yeni ev hem de sevgilisi Oğuzhan Koç'tan bomba hediye aldı!

Oyuncuyla geçirecekleri ilk doğum günü için unutamayacağı bir hediye vermek isteyen şarkıcı, Ozan-Kenan Doğulu kardeşlerin stüdyosuna kapanarak, sevgilisi için yazdığı parçayı seslendirdi.