Demet Özdemir'e yaş gününde peş peşe bomba sürpriz! 4 milyonluk yeni evi ve sevgilisi Oğuzhan Koç'un hediyesi olay yarattı

Demet Özdemir'e yaş gününde peş peşe sürpriz! Hem 4 milyonluk yeni evine yerleşen hem de sevgilisi Oğuzhan Koç'un doğum günü hediyesiyle magazin gündemine bomba gibi düşen oyuncu Demet Özdemir, yeni yaşına bir hayli mutlu girdi. Dizi ve reklamlardan kazandığı parayla akıllıca bir yatırım yaparak geçtiğimiz ekim ayında 4 milyon liraya Zekeriyaköy'den ev alan Demet Özdemir, aylardır evinin dekorasyonuyla uğraşıyordu. Hatta işler bir türlü bitmeyince kirada oturduğu Acarkent'teki dairesinden çıkmış, yakın arkadaşı Saadet Özsırkıntı'nın yanına taşınmıştı. Güzel oyuncunun evinin tadilatı sonunda bitti. Yeni yaşını yeni evinde karşılayan Demet Özdemir'e bir sürpriz de sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi.

26.02.2021 10:10 - Son Güncelleme: 26.02.2021 10:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





