Demet Özdemir'den olay yatak paylaşımı! Oğuzhan Koç'la evlilik arifesindeki Demet: "Yeter ki bizim havamız iyi olsun"

Yatakta pozlar veren Özdemi yayınladığı karelere; "Yeter ki bizim havamız iyi olsun" yazdı. Canlandırdığı karakterlerle ilgili de samimi itiraflarda da bulunan Özdemir, "Ana akımı çok seviyorum. Özellikle bir karakter belirlemem doğru olmaz ama bilmediğim dünyalarda var olmak beni çok heyecanlandırır.