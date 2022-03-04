Demet Özdemir'den olay yatak paylaşımı! Oğuzhan Koç'la evlilik arifesindeki Demet: "Yeter ki bizim havamız iyi olsun"
Demet Özdemir'den olay yatak paylaşımı! Oğuzhan Koç'la evlilik arifesindeki Demet, sosyal medya paylaşımıyla ortalığı yıktı geçti. Paris tatilinin ardından yollarını ayıran ancak ayrılığa bir ay dayanabilen Demet ile Oğuzhan çiftinden geçen günlerde müjdeli haber gelmişti. Koç, 14 Şubat Sevgililer Gününde Özdemir'e evlilik teklifi etmiş ve 'Evet' yanıtını almıştı. Son dönemde kariyeri ve aşk hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Demet Özdemir, Instagram'da boy gösterdiği yatak pozları ile yorum yağmuruna tutuldu.
Demet Özdemir'den olay yatak paylaşımı! Oğuzhan Koç'la evlilik arifesindeki Demet sosyal medya gündeminden düşmüyor...
Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç'la evlilik hazırlığı yapan güzel oyuncu Demet Özdemir, bir derginin bu ayki kapağında yer aldı. Objektif karşısına geçen Özdemir, verdiği pozlarla sosyal medya hesabından paylaştı.
Yatakta pozlar veren Özdemi yayınladığı karelere; "Yeter ki bizim havamız iyi olsun" yazdı. Canlandırdığı karakterlerle ilgili de samimi itiraflarda da bulunan Özdemir, "Ana akımı çok seviyorum. Özellikle bir karakter belirlemem doğru olmaz ama bilmediğim dünyalarda var olmak beni çok heyecanlandırır.
Demet Özdemir'in Instagram'dan paylaştığı bu karelere yorum ve beğeni yağdı. Ardından Demet Özdemir'in boyu merak konusu oldu. İşte başta Demet olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin boyları...