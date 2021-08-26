Demet Özdemir’den havalı pozlar! Süper mini elbisesi ile poz verdi ilk tepki Oğuzhan Koç’tan geldi sosyal medya sallandı
Demet Özdemir'den havalı pozlar! Şarkıcı Oğuzhan Koç ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, süper mini mavi elbisesi ile verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği paylaşıma Özdemir'in biricik aşkı Oğuzhan Koç da kayıtsız kalmadı. İşte Demet Özdemir'in sosyal medyayı sallayan o pozları...
26.08.2021 23:57
- Son Güncelleme: 26.08.2021 23:57
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Demet Özdemir, mavi mini elbisesi ile verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Demet Özdemir'in şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç da binlerce yorum ve beğeni alan paylaşıma kayıtsız kalamadı.
Ünlü şarkıcı, fotoğrafı ilk beğenenler arasında yer alırken Demet Özdemir için "Çok havalısın", "Su gibi bir güzellik", "Mavi en çok sana yakışıyor" yorumlarında bulundu.