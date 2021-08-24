Demet Özdemir’den dans şov! Mini şortu ile kıvırdı o anlar sosyal medyaya damga vurdu gören dönüp bir daha baktı
Demet Özdemir'den dans şov! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Demet Özdemir, son dönemlerde yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu. Özdemir, bu kez bambaşka bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı. Ünlü oyuncu, mini kot şortuyla dans ettiği anları kayıt altına alarak Instagram hesabından paylaştı. Daha önce de dans videolarını yayınlayan ve magazin gündemine bomba gibi düşen Özdemir, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi. Dans performansıyla takipçilerinden tam not alan Özdemir için "10 parmağında 10 marifet" yorumu yapıldı. Öte yandan Özdemir'in fit hali de dikkat çekti. İşte o anlar...
24.08.2021 22:03
- Son Güncelleme: 24.08.2021 22:30
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Demet Özdemir, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu.
Instagram hesabında paylaşımda bulunan Demet Özdemir, söz konusu videoyu "Biz geldik" notuyla yayınladı.