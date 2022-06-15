Demet Özdemir yine çok iddialı! Derin mi derin yırtmacıyla frikiğe ramak kaldı ünlüler yorum yağmuruna tuttu Seda Sayan ise...
Demet Özdemir yine çok iddialı! Derin mi derin yırtmacıyla frikiğe ramak kaldı ünlüler yorum yağmuruna tuttu Seda Sayan ise alevli emojiler gönderdi. 14 Haziran'da yayın hayatına başlayan Disney Plus'ın lansmanı geçtiğimiz akşam İstanbul, Haliç'te gerçekleştirildi. Derin yırtmaçlı turuncu elbisesiyle Demet Özdemir gecenin en beğenilen ismi oldu. Oğuzhan Koç'la evlilik arifesindeki Demet Özdemir'in Instagram paylaşımlarına Seda Sayan ve birçok ünlü isimden yorum gecikmedi.
15.06.2022 10:12 - Son Güncelleme: 15.06.2022 10:12
Demet Özdemir yine çok iddialı! Derin mi derin yırtmacıyla frikiğe ramak kaldı ünlüler yorum yağmuruna tuttu, Seda Sayan ise alevli emojiler gönderdi.
Bu yaz sevgilisi Oğuzhan Koç ile dünyaevine girecek olan Demet Özdemir, Disney Plus'ın lansmanına katıldı.