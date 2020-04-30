RAMAZAN İMSAKİYE
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Demet Özdemir yazı getirdi! Evinin bahçesinde güneşlenen Demet Özdemir'e bakın

Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi Kerem Bürsin ile adı aşk dedikodularına karışan Demet Özdemir'in, karantina günlerini yeni sevgilisi Kerem Bürsin ile geçirdiği iddia ediliyordu. Konuyla ilgili bir açıklamada bulunmayan oyuncu, yazı getirdi. Evinin bahçesinde güneşlenirken çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Demet Özdemir, makyajsız hali ile dikkat çekti. İşte aşk defteri bir hayli kabarık olan oyuncu Demet Özdemir'in Instagram'dan takipçilerinin beğenisine sunduğu en doğal hali...

30.04.2020 11:34 - Son Güncelleme: 30.04.2020 11:34
Demet Özdemir yazı getirdi! Evinin bahçesinde güneşlenen Demet Özdemir'e bakın

Erkenci Kuş dizisi ile kariyer hayatında büyük bir çıkış yakalayan Demet Özdemir, Kerem Bürsin aşkı iddialara göre devam ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapmayan ikiliden Demet Özdemir, Instagram hesabından güneşlenirken çekildiği bir fotoğrafını yayınladı. Makyajsız hali ile dikkat çeken Demet Özdemir'in paylaşımı duru hali büyük beğeni aldı. Günlük hayatta makyaj yapmadığını ve doğallıktan yana olduğunu belirten oyuncu, paylaşımına 'Güneşi gülüşüme sığdıramadıysam' notunu ekledi.

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Demet Özdemir yazı getirdi! Evinin bahçesinde güneşlenen Demet Özdemir'e bakın

İşte Demet Özdemir'in makyajsız hali...

Demet Özdemir yazı getirdi! Evinin bahçesinde güneşlenen Demet Özdemir'e bakın

SERENAY SARIKAYA

Demet Özdemir yazı getirdi! Evinin bahçesinde güneşlenen Demet Özdemir'e bakın

SERENAY SARIKAYA

Demet Özdemir yazı getirdi! Evinin bahçesinde güneşlenen Demet Özdemir'e bakın
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