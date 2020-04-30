Demet Özdemir yazı getirdi! Evinin bahçesinde güneşlenen Demet Özdemir'e bakın

Erkenci Kuş dizisi ile kariyer hayatında büyük bir çıkış yakalayan Demet Özdemir, Kerem Bürsin aşkı iddialara göre devam ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapmayan ikiliden Demet Özdemir, Instagram hesabından güneşlenirken çekildiği bir fotoğrafını yayınladı. Makyajsız hali ile dikkat çeken Demet Özdemir'in paylaşımı duru hali büyük beğeni aldı. Günlük hayatta makyaj yapmadığını ve doğallıktan yana olduğunu belirten oyuncu, paylaşımına 'Güneşi gülüşüme sığdıramadıysam' notunu ekledi.