Demet Özdemir ve eşi Oğuzhan Koç bu evde yaşıyor! Bu eve toplamda 3 Milyon TL harcamışlardı! Ev ev değil saray yavrusu
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç geçtiğimiz aylarda görkemli bir düğünle dünya evine girmişti... Çiftin düğünü günlerce konuşulmuş, Özdemir'in gelinliğinden Koç'un ayakkabılarına kadar her şey eleştirilmişti. Çift evlendikten sonra Demet Özdemir'in Sarıyer'deki villasına yaşamay başlamışlardı ancak ev her yere uzak olduğu için karar değiştirip Koç'un Levent'teki evine yerleşmeye karar verdiler. 50 Milyon TL'lik eve 3 Milyon TL'lik tadilat yaptıran çiftin saray yavrusu evinden ilk kareler geldi. İşte detaylar...
16.12.2022 11:27 - Son Güncelleme: 16.12.2022 11:29
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç çifti, Levent'teki 50 milyon TL'lik villalarını tadilata aldı. 3 milyon TL harcadı. Güzel oyuncu evinden ilk fotoğrafını paylaştı.
Geçtiğimiz ağustos ayında evlenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti, Özdemir'in Sarıyer'deki lüks villasında yaşamaya karar vermişti.