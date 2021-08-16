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Haberler Magazin Demet Özdemir sütyensiz pozuyla sosyal medyayı salladı! Bu kez mavi minisiyle ortalığı yıktı geçti gören dönüp bir daha baktı

Demet Özdemir sütyensiz pozuyla sosyal medyayı salladı! Bu kez mavi minisiyle ortalığı yıktı geçti gören dönüp bir daha baktı

Demet Özdemir sütyensiz pozuyla sosyal medyayı salladı! Bu kez mavi minisiyle takipçilerinin karşısına çıkan 29 yaşındaki Demet, ortalığı yıktı geçti. 2021'in ilk aşk bombasını patlatan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ilk başlarda aşklarını saklamayı tercih etseler de, kaçış çoktan bitti. Sonrasında aşklarını ilan eden çift son olarak tatil fotoğraflarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz günlerde haklarında ayrılık haberleri çıkan ve ardından sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla 'asılsız haber' olduğunu ifade eden ikiliden Özdemir, sosyal medya gündeminde.

16.08.2021 14:22 - Son Güncelleme: 16.08.2021 16:59
Demet Özdemir sütyensiz pozuyla sosyal medyayı salladı! Bu kez mavi minisiyle ortalığı yıktı geçti gören dönüp bir daha baktı

Demet Özdemir sütyensiz pozuyla sosyal medyayı salladı! Oğuzhan Koç'la aşk yaşayan ünlü oyuncu, bu kez mavi minisiyle ortalığı yıktı geçti!

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Demet Özdemir sütyensiz pozuyla sosyal medyayı salladı! Bu kez mavi minisiyle ortalığı yıktı geçti gören dönüp bir daha baktı

Instagram paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Demet Özdemir son paylaşımıyla ortalığı yıktı geçti.

Demet Özdemir sütyensiz pozuyla sosyal medyayı salladı! Bu kez mavi minisiyle ortalığı yıktı geçti gören dönüp bir daha baktı

Mavi minisi ile takipçilerinin karşısına çıkan Demet'i görenler, boyunu merak ediyor. İşte başta Demet Özdemir ve sevgilisi Oğuzhan Koç olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin boyları...

Demet Özdemir sütyensiz pozuyla sosyal medyayı salladı! Bu kez mavi minisiyle ortalığı yıktı geçti gören dönüp bir daha baktı

Fahriye Evcen - 1,69 m

Demet Özdemir sütyensiz pozuyla sosyal medyayı salladı! Bu kez mavi minisiyle ortalığı yıktı geçti gören dönüp bir daha baktı

Aybüke Pusat - 1,74 m

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