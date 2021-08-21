Demet Özdemir sütyensiz pozuyla sosyal medyaya damga vurmuştu! Pembe ceketinin içine hiçbir şey giymeden paylaştı yine gündem oldu
Demet Özdemir sütyensiz pozuyla sosyal medyaya damga vurmuştu! Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olan Demet Özdemir, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Hemen hemen her paylaşımıyla adından söz ettirmeyi başaran Özdemir, geçen günlerde mavi süper mini elbisesi ile verdiği pozla çok konuşulmuştu. Elbisesinin içine sütyen giymeyen oyuncu, uzun süre gündemde kalmıştı. Özdemir şimdi ise pembe ceketi ile verdiği pozlarla olay oldu. Ceketinin içine sütyen dışında bir şey giyemeyen Özdemir'in paylaşımı sosyal medyaya bomba gibi düştü. İşte Demet Özdemir'in o paylaşımı...
21.08.2021 23:34
- Son Güncelleme: 21.08.2021 23:34
Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde can verdiği Zeynep karakteri ile izleyici karşısına çıkan Demet Özdemir, şarkıcı Oğuzhan Koç'la yaşadığı aşkla sık sık magazin gündeminde yer edindi.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Demet Özdemir, Insyagram'da yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Pembe ceketinin içine sütyen dışında bir şey giymeyen Demet Özdemir, derin dekolteli pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.