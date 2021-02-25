Demet Özdemir şimdilerde herkese gülücük saçıyor ama işin aslı hiç öyle değil 'çok dayak yedim bıçak kemiğe dayandı'

Demet Özdemir, son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. 28 yaşındaki oyuncu dizisi, sosyal medya paylaşımları ve sık sık aşk iddialarıyla çok konuşuluyor. Şimdilerde Oğuzhan Koç'la aşk yaşayan, gülen yüzüne ve yüksek pozitif enerjisine karşın çocukluğunu geçirdiği Kocaeli'deki aile yaşantısı ağır bir Türk filmi gibi. Demet Özdemir kimdir diye arayanlar onun şöhret olduktan sonraki yıllarına dair bilgilere kolaylıkla ulaşabiliyor. Ancak Demet Özdemir'in İstanbul'a gelmeden önceki hayatında baba şiddeti de var şöhret uğruna evden kaçan abla da.

25.02.2021 13:27 - Son Güncelleme: 25.02.2021 13:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





