Demet Özdemir şimdilerde herkese gülücük saçıyor ama işin aslı hiç öyle değil 'çok dayak yedim bıçak kemiğe dayandı'
Demet Özdemir, son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. 28 yaşındaki oyuncu dizisi, sosyal medya paylaşımları ve sık sık aşk iddialarıyla çok konuşuluyor. Şimdilerde Oğuzhan Koç'la aşk yaşayan, gülen yüzüne ve yüksek pozitif enerjisine karşın çocukluğunu geçirdiği Kocaeli'deki aile yaşantısı ağır bir Türk filmi gibi. Demet Özdemir kimdir diye arayanlar onun şöhret olduktan sonraki yıllarına dair bilgilere kolaylıkla ulaşabiliyor. Ancak Demet Özdemir'in İstanbul'a gelmeden önceki hayatında baba şiddeti de var şöhret uğruna evden kaçan abla da.
Yeni kuşağın dikkat çeken isimlerinden biri olan Demet Özdemir, esprili kişiliği ile de biliniyor. Oyuncu, daha önce romantik komedi dizilerindeki başarılı performansının ardından bu kez yeni dizisiyle dramda da kendisini ispatladı. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde, İbrahim Çelikkol ile başrolü paylaşan Demet Özdemir sosyal medya paylaşımı ile takipçilerini güldürdü.
Şimdilerin yıldızı Demet Özdemir ilk olarak adından söz ettirmeye başladığında verdiği röportajda aile hayatı ve babası hakkındaki gerçekleri tüm çıplaklığıyla anlatmıştı. Demet Özdemir ailesi için "Şöhret bizi dağıttı" demekten de çekinmemişti. Ancak kast ettiği şöhret kendi şöhreti değildi. Demet Özdemir'in ablası Derya Özdemir ondan daha önce şöhreti tatmış bir isim. İşte Demet Özdemir'in ablası Derya Özdemir'in şöhret yoluna çıkması sonrası Demet Özdemir'in ailesinde yaşananlar.