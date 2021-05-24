Demet Özdemir renkli mayokinisi ile sosyal medyayı salladı! En doğal halini paylaştı herkes onu konuştu

Demet Özdemir renkli mayokinisiyle sosyal medyayı salladı! Rol aldığı dizinin final yapmasının ardından sevgilisi Oğuzhan Koç ile soluğu tatilde alan ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Güneşin ve denizin keyfini doyasıya çıkaran Özdemir, renkli mayokinisiyle verdiği pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Özdemir'in güneşlenirken yaptığı selfie kısa sürede gündem olurken ünlü oyuncunun sıfır makyajlı hali beğeni topladı. İşte Demet Özdemir'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…

24.05.2021 17:57 - Son Güncelleme: 24.05.2021 18:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





