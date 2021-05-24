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Demet Özdemir renkli mayokinisi ile sosyal medyayı salladı! En doğal halini paylaştı herkes onu konuştu

Demet Özdemir renkli mayokinisiyle sosyal medyayı salladı! Rol aldığı dizinin final yapmasının ardından sevgilisi Oğuzhan Koç ile soluğu tatilde alan ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Güneşin ve denizin keyfini doyasıya çıkaran Özdemir, renkli mayokinisiyle verdiği pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Özdemir'in güneşlenirken yaptığı selfie kısa sürede gündem olurken ünlü oyuncunun sıfır makyajlı hali beğeni topladı. İşte Demet Özdemir'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…

24.05.2021 17:57 - Son Güncelleme: 24.05.2021 18:12
Demet Özdemir renkli mayokinisi ile sosyal medyayı salladı! En doğal halini paylaştı herkes onu konuştu

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, başrolünü üstlendiği dizinin final yapmasının ardından sevgilisi Oğuzhan Koç ile tatile çıkmıştı.

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Demet Özdemir renkli mayokinisi ile sosyal medyayı salladı! En doğal halini paylaştı herkes onu konuştu

Oğuzhan Koç ile güneşin ve denizin keyfini çıkaran Demet Özdemir, tatil pozlarını ise sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi.

Demet Özdemir renkli mayokinisi ile sosyal medyayı salladı! En doğal halini paylaştı herkes onu konuştu

Bikinili paylaşımlarıyla sık sık gündem olan güzel oyuncu, bu kez mayokinisiyle verdiği pozla çok konuşuldu.

Demet Özdemir renkli mayokinisi ile sosyal medyayı salladı! En doğal halini paylaştı herkes onu konuştu

Renkli mayokinisiyle güneşlenirken çektiği selfieyi takipçilerinin beğenisine sunan Demet Özdemir'in makyajsız hali övgüler topladı.

Demet Özdemir renkli mayokinisi ile sosyal medyayı salladı! En doğal halini paylaştı herkes onu konuştu

Özdemir'in çiçek emojisi ile yayınladığı fotoğraf binlerce yorum ve beğeni alırken ünlü isimlerin makyajsız halleri merak konusu oldu. İşte başta Demet Özdemir olmak üzere ünlü isimlerin makyajsız halleri…