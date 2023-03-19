Demet Özdemir Oğuzhan Koç'la boşanıyor mu derken ilk açıklama! Evli yönetmenle yasak aşk iddiası olay olmuştu o cümle kafa karıştırdı: "Güncel..."
Demet Özdemir Oğuzhan Koç'la boşanıyor mu derken ilk açıklama! Evli yönetmenle yasak aşk iddiası olay olmuştu... Demet Özdemir eşi Oğuzhan Koç'la evliliğinde kriz yaşadığı iddiasını doğrulayan bir açıklamada bulundu. Evi terk ettiğine yönelik iddialara da yanıt veren Demet Özdemir kurduğu cümle ile kafa karıştırdı. "Her ilişkide böyle sorunlar olabilir" diyen Demet Özdemir 'evli yönetmenle yasak aşk' iddiası hakkında da açtı ağzını yumdu gözünü. İşte Demet Özdemir'in evliliğine dair yaptığı açıklamanın detayları...
19.03.2023 15:36 - Son Güncelleme: 19.03.2023 15:44
Demet Özdemir Oğuzhan Koç'la boşanıyor mu derken ilk açıklama! Evli yönetmenle yasak aşk iddiası olay olmuştu o cümle kafa karıştırdı.
2021 yılının başında ilişkilerinin ilan etmeleri ile magazin gündemine bomba gibi düşen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un evliliğinde neler oluyor?