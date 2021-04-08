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Demet Özdemir kırmızı dekolteli spor şıklığı ve esnediği pozuyla alev alev! Dillere pelesenk olan evinden kardeşiyle paylaşınca...

Son dönemde gerek aşk hayatı gerekse yer aldığı projelerle konuşuluyor Demet Özdemir. Yakın arkaşı Yağmur Tanrısevsin'in eski sevgilisi Oğuzhan Koç'la aşk yaşadığı ortaya çıkan Demet Özdemir 'Yeni yılın ilk aşk bombası yazarsınız artık' sözleriyle kendini manşetini de atmıştı. Şu sıralar Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizide rol alan 28 yaşındaki oyuncu, Instagram'daki paylaşımlarıyla da tüm dikkatleri üzerine topluyor. Sık sık paylaşım yapan Demet Özdemir bu kez kırmızılı spor şıklığıyla sosyal medyayı yaktı geçti. Formuna dikkat eden Demet'in paylaşımlarında dikkat çeken biri daha vardı. O da ablası Derya. Derya ve Demet kardeşlerin birbirileriyle neredeyse hiç alakası yokken ikilinin bir de Volkan adında bir kardeşleri var...

08.04.2021 10:24 - Son Güncelleme: 08.04.2021 10:24
Demet Özdemir kırmızı dekolteli spor şıklığı ve esnediği pozuyla alev alev! Dillere pelesenk olan evinden kardeşiyle paylaşınca...

28 yaşındaki Demet Özdemir'in son yılların adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizide Zeynep karakterine hayat veren Demet Özdemir sosyal medya paylaşımlarıyla da magazin gündeminde kendine yer edinmeyi ihmal etmiyor.

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Demet Özdemir kırmızı dekolteli spor şıklığı ve esnediği pozuyla alev alev! Dillere pelesenk olan evinden kardeşiyle paylaşınca...

Demet Özdemir önceki gün spor şıklığıyla yine Instagram semalarında arz-ı endam etti.

Demet Özdemir kırmızı dekolteli spor şıklığı ve esnediği pozuyla alev alev! Dillere pelesenk olan evinden kardeşiyle paylaşınca...

Kırmızı spor şıklığıyla yine herkesi kendine hayran bıraktı Demet.

Demet Özdemir kırmızı dekolteli spor şıklığı ve esnediği pozuyla alev alev! Dillere pelesenk olan evinden kardeşiyle paylaşınca...

Verdiği bu pozla da çok konuşulan Demet Özdemir'in paylaşımlarında dikkat çeken bir isim daha vardı. O da ablası Derya... İki kardeşin birbirine hiç benzememesi herkesi çok şaşırttı.

Demet Özdemir kırmızı dekolteli spor şıklığı ve esnediği pozuyla alev alev! Dillere pelesenk olan evinden kardeşiyle paylaşınca...

İkilinin bir de Volkan adında bir kardeşleri bulunuyor. Kardeşleri birbirilerine benzetemeyen sosyal medya kullanıcıları yorumlara üşüştü. İşte başta Demet Özdemir olmak üzere ünlülerin kardeşleri.