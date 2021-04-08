Demet Özdemir kırmızı dekolteli spor şıklığı ve esnediği pozuyla alev alev! Dillere pelesenk olan evinden kardeşiyle paylaşınca...

Son dönemde gerek aşk hayatı gerekse yer aldığı projelerle konuşuluyor Demet Özdemir. Yakın arkaşı Yağmur Tanrısevsin'in eski sevgilisi Oğuzhan Koç'la aşk yaşadığı ortaya çıkan Demet Özdemir 'Yeni yılın ilk aşk bombası yazarsınız artık' sözleriyle kendini manşetini de atmıştı. Şu sıralar Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizide rol alan 28 yaşındaki oyuncu, Instagram'daki paylaşımlarıyla da tüm dikkatleri üzerine topluyor. Sık sık paylaşım yapan Demet Özdemir bu kez kırmızılı spor şıklığıyla sosyal medyayı yaktı geçti. Formuna dikkat eden Demet'in paylaşımlarında dikkat çeken biri daha vardı. O da ablası Derya. Derya ve Demet kardeşlerin birbirileriyle neredeyse hiç alakası yokken ikilinin bir de Volkan adında bir kardeşleri var...