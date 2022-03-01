Demet Özdemir istedi Oğuzhan Koç müstakbel eşini kıramadı damat olmadan önce bıçak altına yattı! Bu Oğuzhan bambaşka bir Oğuzhan...

Demet Özdemir'in sevgilisine evet yanıtını vermesi ve evlilik teklifinin yapıldığı organizasyondan detaylar günlerce konuşulmuştu. Magazin basınının en gözde çifti konumundaki Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ikilisi hakkında bir yazı kaleme alan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Oğuzhan Koç'la ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.