Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız'ın yatak sahnesiyle 'küplere bindiği' söylenen Oğuzhan Koç'tan ilk yorum! "Asarsam..."

"ASARSAM..."

Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız'ın yatak sahnesiyle 'küplere bindiği' söylenen Oğuzhan Koç'tan ilk yorum! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un ayrılmasına sebep olan konunun kıskançlık krizi olduğu iddiası üzerine Oğuzhan bakın ne paylaşım yaptı.