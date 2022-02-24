Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız'ın yatak sahnesiyle 'küplere bindiği' söylenen Oğuzhan Koç'tan ilk yorum! "Asarsam..."
Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız'ın yatak sahnesiyle 'küplere bindiği' söylenen Oğuzhan Koç'tan ilk yorum geldi. Oğuzhan Koç'la bir dargın bir barışık yürüttüğü ilişkisinde son olarak ayrılık kararı alan ve bu kararın nedeninin Şükrü Özyıldız ile birlikte rol aldığı projedeki sahneler olduğu ileri sürülen oyuncu Demet, geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile barıştı ve evliliğe de ilk adımı attı. Sevgilisinin evlilik teklifine 'evet' diyen Demet, son filmiyle gündemden düşmüyor. Demet ile sevgilisinin arasını açığı ileri sürülen yatak sahneleri sonrası Oğuzhan Koç Instagram'dan bakın ne paylaşım yaptı.
"ASARSAM..."
Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız'ın yatak sahnesiyle 'küplere bindiği' söylenen Oğuzhan Koç'tan ilk yorum! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un ayrılmasına sebep olan konunun kıskançlık krizi olduğu iddiası üzerine Oğuzhan bakın ne paylaşım yaptı.
Şükrü Özyıldız ile Demet Özdemir'in yatak sahnelerini Oğuzhan Koç'un kıskandığı konuşuluyordu. İkilinin ayrılık kararı kısa sürmüş ve çift barışarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.
Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın 'Aşk Taktikleri' adlı film büyük başarı elde etti. Aşk Taktikleri filminin başarısını Oğuzhan Koç da paylaşınca herkes şaşırdı.
Öpüşme sahneleri konuşulan dizinin Türkiye TOP 10 listesinde birinci sırada olmasını paylaşan Koç sevgilisi Demet Özdemir'i paylaşarak "As bayrakları" notunu düştü. Demet Özdemir de sevgilisinin paylaşımını paylaşarak "Asarsam görürsün" yorumunu yaptı. Oğuzhan Koç'un paylaşımı sonrası "Kıskançlık bitmiş", "Başarı unutturdu o sahneleri" yorumları yapıldı.
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, yaz aylarında sürpriz bir şekilde başladıkları ilişkilerini geçen ay sonlandırmıştı.