Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız'ın yatak sahnesine Yeşilçam'ın yıldızı Filiz Akın'dan yorum! "Dün gece izledim filmi..."
Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız'ın yatak sahnesine Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın'dan yorum geldi, Demet havalara uçtu... Oğuzhan Koç'la bir dargın bir barışık yürüttüğü ilişkisinde son olarak ayrılık kararı alan ve bu kararın nedeninin Şükrü Özyıldız ile birlikte rol aldığı projedeki sahneler olduğu ileri sürülen oyuncu Demet, geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile barıştı ve evliliğe de ilk adımı attı. Sevgilisinin evlilik teklifine 'evet' diyen Demet, son filmiyle gündemden düşmüyor. Yatak sahneleri sebebiyle ilişkisinde krize yol açan filmiyle çok konuşulan Demet Özdemir'e Yeşilçam'ın usta isimlerinden Filiz Akın'dan mesaj geldi, Akın Demet'e bakın neler söyledi...
20.02.2022 17:55 - Son Güncelleme: 20.02.2022 17:57
"DÜN GECE İZLEDİM FİLMİ..."
Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız'ın yatak sahnesine Yeşilçam'ın yıldızı Filiz Akın'dan dikkat çeken yorum!
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, yaz aylarında sürpriz bir şekilde başladıkları ilişkilerini geçen ay sonlandırmıştı.
Sosyal medya hesaplarında birbirlerini takip etmeyi bırakan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in ayrılığı 1 ay sürdü.
Hatta Oğuzhan Koç'un sevgilisine 14 Şubat için çok özel ve unutamayacağı bir parti hazırladığı ve barıştıkları ortaya çıktı.