Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un evliliği bitti eski sevgili Zeynep Koçak'tan manidar paylaşım geldi "Oturdum ilahi adalet bekliyorum"
Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyuran Zeynep Koçak, o dönem gönlünü Oğuzhan Koç'a kaptırdı ve rol arkadaşıyla aşk yaşamaya başladı. Ancak ikilinin ilişkisi hüsranla sonuçlandı. Oğuzhan Koç sonrasında oyuncu Yağmur Tanrısevsin'le aşk yaşamaya başladı. Yağmur Tanrısevsin'i de Demet Özdemir için bıraktı. Tüm bunların ardından Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir boşanma kararı aldıklarını duyururken Zeynep Koçak'tan epey imalı bir paylaşım geldi.
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evliliği oldukça kısa sürdü. Henüz 8 aylık evli olan oyuncu Özdemir ve şarkıcı Koç ikilisi boşanacaklarını sosyal medyadan duyurdu.
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan boşanma açıklaması geldi.
İkili, ortak paylaşımlarında "Evliliğimizi bir süredir yürütemeyip boşanma kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın, ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor, onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
Demet Özdemir'in paylaşımında sonra Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın paylaşımı dikkat çekti.
Zeynep Koçak "Oturdum ilahi adaleti bekliyorum" dedi. Paylaşımı gören sosyal medya kullanıcıları hem şok oldu hem de bu yorumu Oğuzhan Koç'a yaptığını düşündü.