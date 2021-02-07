Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan bir ilk! Sevgilisiyle aşk pozunu işte böyle paylaştı...

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan bir ilk! Ocak ayında aşkını ilan eden oyuncu Demet Özdemir, şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Yeni yıla Çeşme'de bir otelde baş başa giren Özdemir ve Koç,ilişkilerinin gün yüzüne çıkmasıyla aşklarını doğrulamış ve Özdemir, sosyal medya hesabının hikaye bölümünden sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaşmıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk haberinin ardından sosyal medyada ikilinin proje aşkı olduğu iddia edilmişti. Demet Özdemir - Oğuzhan Koç aşkında son nokta Özdemir'den geldi. Güzel oyuncu, sevgilisiyle aşk kokan pazar pozunu kalp emojisi ile takipçilerinin beğenisine sundu.

07.02.2021 17:02 - Son Güncelleme: 07.02.2021 17:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





