Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan bir ilk! Sevgilisiyle aşk pozunu işte böyle paylaştı...
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan bir ilk! Ocak ayında aşkını ilan eden oyuncu Demet Özdemir, şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Yeni yıla Çeşme'de bir otelde baş başa giren Özdemir ve Koç,ilişkilerinin gün yüzüne çıkmasıyla aşklarını doğrulamış ve Özdemir, sosyal medya hesabının hikaye bölümünden sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaşmıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk haberinin ardından sosyal medyada ikilinin proje aşkı olduğu iddia edilmişti. Demet Özdemir - Oğuzhan Koç aşkında son nokta Özdemir'den geldi. Güzel oyuncu, sevgilisiyle aşk kokan pazar pozunu kalp emojisi ile takipçilerinin beğenisine sundu.
Geçtiğimiz ay aşk yaşadıkları ortaya çıkan Demet Özdemir- Oğuzhan Koç gündemden düşmüyor. Şarkıcı Oğuzhan Koç, ocak ayında "Güzel bir sürecin arifesindeyiz" diyerek, oyuncu Demet Özdemir ile aşk yaşadığını duyurmuştu. İlişkileri tam gaz devam eden çiftten Özdemir, sevgilisiyle olan fotoğrafını sosyal medya hesabından kalp emojisi ile paylaştı.
Magazin gündeminin son dönemde en çok konuştuğu aşklar arasında yer alan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç arasında neler yaşanıyor? Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakteri ile kariyer yolculuğuna devam eden Özdemir, yakın arkadaşlarından Yağmur Tanrısevsin'in eski sevgilisi olan Oğuzhan Koç ile bir aşka yelken açtı…