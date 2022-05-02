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Haberler Magazin Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan bebek provası! Görenler ünlü çifti yorum yağmuruna tuttu: "Çok yakışmış"

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan bebek provası! Görenler ünlü çifti yorum yağmuruna tuttu: "Çok yakışmış"

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan bebek provası! Görenler ünlü çifti yorum yağmuruna tuttu. Önümüzdeki yaz nikah masasına oturacak olan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti, bayramın ilk gününü arkadaşları ile birlikte evlerinde geçiriyor. Sosyal medya hesabından peş peşe paylaşım yapan Demet'in fotoğralarını görenler ünlü çifte, "Çok yakışmış" yorumları yaptı.

02.05.2022 13:54 - Son Güncelleme: 02.05.2022 13:54
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’tan bebek provası! Görenler ünlü çifti yorum yağmuruna tuttu: Çok yakışmış

BEBEK PROVASI!

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un Instagram pozlarını görenler yorum yağmuruna tuttu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’tan bebek provası! Görenler ünlü çifti yorum yağmuruna tuttu: Çok yakışmış

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç bayramın ilk gününü arkadaşları ile evlerinde geçiriyor.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’tan bebek provası! Görenler ünlü çifti yorum yağmuruna tuttu: Çok yakışmış

Sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Demet'in, Onur Saylak'ın eşi Gözde Yılmaz ve oğlu ile fotoğrafları kısa sürede gündem oldu.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’tan bebek provası! Görenler ünlü çifti yorum yağmuruna tuttu: Çok yakışmış

Deniz Ali ile arka arkaya fotoğraflar paylaşan Demet Özdemir'e yorum ve beğeni yağdı.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’tan bebek provası! Görenler ünlü çifti yorum yağmuruna tuttu: Çok yakışmış

Demet ile Deniz Ali'nin sevimli halleri kısa sürede gündem oldu.

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