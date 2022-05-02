Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan bebek provası! Görenler ünlü çifti yorum yağmuruna tuttu: "Çok yakışmış"
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan bebek provası! Görenler ünlü çifti yorum yağmuruna tuttu. Önümüzdeki yaz nikah masasına oturacak olan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti, bayramın ilk gününü arkadaşları ile birlikte evlerinde geçiriyor. Sosyal medya hesabından peş peşe paylaşım yapan Demet'in fotoğralarını görenler ünlü çifte, "Çok yakışmış" yorumları yaptı.
02.05.2022 13:54 - Son Güncelleme: 02.05.2022 13:54