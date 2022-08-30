Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan balayı karesi! İlk fotoğraf geldi o detay yine olay oldu sosyal medya yıkıldı: "Damat boyu yükselten..."
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan balayı karesi! İlk fotoğraf geldi o detay yine olay oldu sosyal medya "Damat boyu yükselten" yorumlarıyla doldu taştı. Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yağmur engeline takılıp düğünlerini 2 gün ertelenmişti. 28 Ağustos Pazar günü nikah masasına oturan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç balayında... Düğünde en çok konuşulan konu 3 gelinlik giyen Demet ve Oğuzhan Koç'un ayakkabısıydı. Balayında da yüksek topuk ayakkabıdan vazgeçmeyen Oğuzhan Koç balayı pozuyla yine gündem oldu.
30.08.2022 15:51 - Son Güncelleme: 30.08.2022 15:59
"DAMAT BOYU YÜKSELTEN..."
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan balayı karesi! İlk fotoğraf geldi o detay yine olay oldu sosyal medya yıkıldı.
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, iki günlük gecikmeyle nikâh masasına oturdu. Çift, 26 Ağustos olarak belirledikleri nikâh tarihlerini olumsuz hava şartları nedeniyle 28 Ağustos'a ertelemişti.
Sarıyer'deki bir otelde düzenlenen tören ile hayatlarını birleştiren ünlü çift, ailelerinin, akrabalarının, arkadaşlarının ve meslektaşlarının huzurunda "Sonsuza kadar evet" dedi.
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evlendi, gelinlik ve ayakkabı seçimi ti'ye alındı - video
3 gelinlik giyen Demet Özdemir'e eşi Oğuzhan Koç, eşi Oğuzhan yaklaşık değeri 860 bin TL olan bir gerdanlık hediye etti.