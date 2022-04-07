Demet Özdemir ile müstakbel eşi Oğuzhan Koç'un koltuk pozu fena! Sosyal medyada yorum yağdı: "Aşk kokuyor aşk"
Demet Özdemir ile müstakbel eşi Oğuzhan Koç'un koltuk pozu fena! Ünlü çifte sosyal medyada aşka geldi, ikiliye "aşk kokuyor aşk" yorumları yağdı. Paris tatilinin ardından yollarını ayıran ancak ayrılığa bir ay dayanabilen Demet ile Oğuzhan çiftinden geçen günlerde müjdeli haber gelmişti. Koç, 14 Şubat Sevgililer Gününde Özdemir'e evlilik teklifi etmiş ve 'Evet' yanıtını almıştı. Bu yaz nikah masasına oturması beklenen ünlü çiftin fotoğrafı kısa sürede gündem oldu.
07.04.2022 17:05 - Son Güncelleme: 07.04.2022 17:13
"AŞK KOKUYOR AŞK"
Demet Özdemir ile müstakbel eşi Oğuzhan Koç'un koltuk pozu fena! Sosyal medyada ünlü çifte yorum yağdı.
Gittikleri Paris tatili dönüşünde ilişkilerini sonlandıran Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, ayrılığa bir ay dayanabildi.
Birbirlerinden ayrı kalamayan ünlü çiftten Oğuzhan Koç, barışmanın hemen ardından sevgilisine evlilik teklifinde bulundu.