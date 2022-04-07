RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Demet Özdemir ile müstakbel eşi Oğuzhan Koç'un koltuk pozu fena! Sosyal medyada yorum yağdı: "Aşk kokuyor aşk"

Demet Özdemir ile müstakbel eşi Oğuzhan Koç'un koltuk pozu fena! Sosyal medyada yorum yağdı: "Aşk kokuyor aşk"

Demet Özdemir ile müstakbel eşi Oğuzhan Koç'un koltuk pozu fena! Ünlü çifte sosyal medyada aşka geldi, ikiliye "aşk kokuyor aşk" yorumları yağdı. Paris tatilinin ardından yollarını ayıran ancak ayrılığa bir ay dayanabilen Demet ile Oğuzhan çiftinden geçen günlerde müjdeli haber gelmişti. Koç, 14 Şubat Sevgililer Gününde Özdemir'e evlilik teklifi etmiş ve 'Evet' yanıtını almıştı. Bu yaz nikah masasına oturması beklenen ünlü çiftin fotoğrafı kısa sürede gündem oldu.

07.04.2022 17:05 - Son Güncelleme: 07.04.2022 17:13
Demet Özdemir ile müstakbel eşi Oğuzhan Koç’un koltuk pozu fena! Sosyal medyada yorum yağdı: Aşk kokuyor aşk

"AŞK KOKUYOR AŞK"

Demet Özdemir ile müstakbel eşi Oğuzhan Koç'un koltuk pozu fena! Sosyal medyada ünlü çifte yorum yağdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Özdemir ile müstakbel eşi Oğuzhan Koç’un koltuk pozu fena! Sosyal medyada yorum yağdı: Aşk kokuyor aşk

Gittikleri Paris tatili dönüşünde ilişkilerini sonlandıran Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, ayrılığa bir ay dayanabildi.

Demet Özdemir ile müstakbel eşi Oğuzhan Koç’un koltuk pozu fena! Sosyal medyada yorum yağdı: Aşk kokuyor aşk

Birbirlerinden ayrı kalamayan ünlü çiftten Oğuzhan Koç, barışmanın hemen ardından sevgilisine evlilik teklifinde bulundu.

Demet Özdemir ile müstakbel eşi Oğuzhan Koç’un koltuk pozu fena! Sosyal medyada yorum yağdı: Aşk kokuyor aşk

Özdemir ise 14 Şubat Sevgililer Gününde kendisine evlenme teklifi eden Koç'a 'evet' yanıtını verdi.

Demet Özdemir ile müstakbel eşi Oğuzhan Koç’un koltuk pozu fena! Sosyal medyada yorum yağdı: Aşk kokuyor aşk

'HENÜZ BELLİ DEĞİL'
Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda Beyoğlu'nda objektiflere yansımış ve muhabirlerin "Düğün tarihiniz belli oldu mu? 'Çeşme'de olacak' şeklinde iddialar çıktı, doğru mu?" sorusuna yanıt vermişti.

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