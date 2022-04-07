Demet Özdemir ile müstakbel eşi Oğuzhan Koç'un koltuk pozu fena! Sosyal medyada yorum yağdı: "Aşk kokuyor aşk"

'HENÜZ BELLİ DEĞİL'

Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda Beyoğlu'nda objektiflere yansımış ve muhabirlerin "Düğün tarihiniz belli oldu mu? 'Çeşme'de olacak' şeklinde iddialar çıktı, doğru mu?" sorusuna yanıt vermişti.