Demet Özdemir ile evlilik arifesindeki Oğuzhan Koç aşka geldi: "Gözümü alamıyorum..."

Ünlü şarkıcı, "Gördüğünde gözünü alamadan baktığın şey nedir:" sorusuna "Şey değil biri var: Demet Özdemir" yanıtıyla nişanlısına olan aşkını dile getirdi. Demet Özdemir'le aynı projede yer alma hayalinden de bahseden Koç, "Kendi yazdığım hikâyem var. Sonbaharda çekip yeni yıla yayınlamayı düşünüyorum. Ben yazıp oynayacağım. Keşke Demet'le birlikte oynasak ne güzel olur. Onun sahne kabiliyetinden eminim ve onun oynamasını çok isterim" diye konuştu.