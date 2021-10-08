Demet Özdemir göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Tek bir paylaşımla ortalığı yaktı geçti gözler Oğuzhan Koç’u aradı
Demet Özdemir göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile mutlu bir birliktelik sürdüren güzel oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozla gündem oldu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, derin göğüs dekolteli bluzu ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ünlü oyuncunun paylaşımına yoğun ilgi göstererek "Yaktın buraları Demet", "Daha güzelini görmedim" yorumlarında bulundu. Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları "Oğuzhan Koç fena kıskanacak" yorumlarında bulunarak ünlü şarkıcıya gönderme yaptı. İşte Demet Özdemir'in sosyal medyayı sallayan o pozu...
08.10.2021 18:33
- Son Güncelleme: 08.10.2021 18:33
Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olan ünlü oyuncu Demet Özdemir, şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı iddialı pozla adından söz ettirdi.
Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları "Oğuzhan Koç fena kıskanacak" yorumlarında bulunarak ünlü şarkıcıya göndermede bulundu.