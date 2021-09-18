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Demet Özdemir evinin ‘en sıcak’ yerinden paylaştı sosyal medyayı salladı! Süper minisiyle poz verdi herkes onu konuştu

Demet Özdemir evinin 'en sıcak' yerinden paylaştı sosyal medyayı salladı! Şarkıcı Oğuzhan Koç ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 'Benim için evin en sıcak yeri' dediği mutfakta verdiği bir pozu takipçileriyle paylaşan Özdemir, adeta sosyal medyayı salladı. Mini elbisesiyle objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, güzelliğiyle binlerce beğeni aldı. İşte Demet Özdemir'in o paylaşımı...

18.09.2021 19:08 - Son Güncelleme: 18.09.2021 19:08
Demet Özdemir evinin ‘en sıcak’ yerinden paylaştı sosyal medyayı salladı! Süper minisiyle poz verdi herkes onu konuştu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Demet Özdemir, evinin mutfağında verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı.

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Demet Özdemir evinin ‘en sıcak’ yerinden paylaştı sosyal medyayı salladı! Süper minisiyle poz verdi herkes onu konuştu

Süper mini elbisesi ile objektif karşısına geçen Özdemir, paylaşımının altına ise "Mutfak benim için evin en sıcak, keyifli kahve sohbetlerinin, eğlenceli tariflerin ortaya çıktığı büyülü ve sıcak bir alan" notunu düştü.

Demet Özdemir evinin ‘en sıcak’ yerinden paylaştı sosyal medyayı salladı! Süper minisiyle poz verdi herkes onu konuştu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni alarak gündem oldu.

Demet Özdemir evinin ‘en sıcak’ yerinden paylaştı sosyal medyayı salladı! Süper minisiyle poz verdi herkes onu konuştu

Takipçileri, Demet Özdemir için "Çok güzelsin", "Yine yaktın buraları" yorumlarında bulundu.

Demet Özdemir evinin ‘en sıcak’ yerinden paylaştı sosyal medyayı salladı! Süper minisiyle poz verdi herkes onu konuştu

İşte Demet Özdemir'in kısa sürede gündem olan o paylaşımı...

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