Demet Özdemir evinin ‘en sıcak’ yerinden paylaştı sosyal medyayı salladı! Süper minisiyle poz verdi herkes onu konuştu
Demet Özdemir evinin 'en sıcak' yerinden paylaştı sosyal medyayı salladı! Şarkıcı Oğuzhan Koç ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 'Benim için evin en sıcak yeri' dediği mutfakta verdiği bir pozu takipçileriyle paylaşan Özdemir, adeta sosyal medyayı salladı. Mini elbisesiyle objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, güzelliğiyle binlerce beğeni aldı. İşte Demet Özdemir'in o paylaşımı...
18.09.2021 19:08
- Son Güncelleme: 18.09.2021 19:08
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Demet Özdemir, evinin mutfağında verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı.