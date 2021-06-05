Demet Özdemir evini podyuma çevirdi! Ayna karşısında poz verdi gören dönüp bir daha baktı
Demet Özdemir evini podyuma çevirdi! Ayna karşısında poz verdi… Sevgilisi Oğuzhan Koç ile çıktığı tatilden yaptığı bikinili paylaşımlarla uzun süre gündemden düşmeyen Demet Özdemir, şimdi ise ayna karşısında verdiği pozla çok konuşuldu. 29 yaşındaki Demet Özdemir, evinde verdiği pozla adeta sosyal medyayı salladı. Doğal güzelliğine oldukça güvenen ünlü oyuncu, beyaz elbisesiyle sıfır makyaj objektif karşısına geçti ve o kareyi Instagram hesabında paylaştı. Özdemir'in makyajsız hali beğeni toplarken ünlü oyuncunun ev hali için "Demet evi podyuma çevirmiş" yorumu yapıldı. İşte Demet Özdemir'in çok konuşulan o pozu…
05.06.2021 17:42
- Son Güncelleme: 05.06.2021 17:42
Sevgilisi Oğuzhan Koç ile güneşin ve denizin keyfini çıkaran Demet Özdemir, tatil sırasında yaptığı bikinili paylaşımlarıyla uzun süre gündem olmuştu.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve hemen hemen her paylaşımıyla adından söz ettiren Demet Özdemir, Instagram sayfasında yayınladığı son fotoğrafla yine gündem oldu.
29 yaşındaki ünlü oyuncu, beyaz elbisesiyle ayna karşısında verdiği pozu 13 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında yayınladı.
Doğal güzelliğine oldukça güvenen ve makyajsız paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Demet Özdemir'in paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.
Takipçileri, ünlü oyuncunun ev haline övgü yağdırdı. Şık tarzıyla dikkat çeken Demet Özdemir için "Demet evi podyuma çevirmiş" yorumu yapıldı.