Demet Özdemir evini podyuma çevirdi! Ayna karşısında poz verdi gören dönüp bir daha baktı

Demet Özdemir evini podyuma çevirdi! Ayna karşısında poz verdi… Sevgilisi Oğuzhan Koç ile çıktığı tatilden yaptığı bikinili paylaşımlarla uzun süre gündemden düşmeyen Demet Özdemir, şimdi ise ayna karşısında verdiği pozla çok konuşuldu. 29 yaşındaki Demet Özdemir, evinde verdiği pozla adeta sosyal medyayı salladı. Doğal güzelliğine oldukça güvenen ünlü oyuncu, beyaz elbisesiyle sıfır makyaj objektif karşısına geçti ve o kareyi Instagram hesabında paylaştı. Özdemir'in makyajsız hali beğeni toplarken ünlü oyuncunun ev hali için "Demet evi podyuma çevirmiş" yorumu yapıldı. İşte Demet Özdemir'in çok konuşulan o pozu…

05.06.2021 17:42 - Son Güncelleme: 05.06.2021 17:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





