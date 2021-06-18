Demet Özdemir doğal güzelliğiyle hayran bıraktı! Kötü havaya meydan okudu yağmurda havuza girdiği anları paylaştı

Sıfır makyaj objektif karşısına geçen Özdemir'e takipçileri adeta övgü yağdırdı. Özdemir için "Sen yağmura ben sana düştüm", "Var mı senden daha doğalı daha güzeli", "Demet Hanım hep mi güzelsiniz?" yorumları yapıldı.