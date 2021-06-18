Demet Özdemir doğal güzelliğiyle hayran bıraktı! Kötü havaya meydan okudu yağmurda havuza girdiği anları paylaştı
Demet Özdemir doğal güzelliğiyle hayran bıraktı! Kötü havaya meydan okudu… Son dönemlerde sosyal medya paylaşımları ve Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Demet Özdemir, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Uzun süre önce yaz sezonunu açan Demet Özdemir, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Kötü havaya meydan okuyan oyuncu, yağmurda havuza girdiği anları paylaştı. Sıfır makyaj objektif karşısına geçen Özdemir, doğal güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. İşte Demet Özdemir'in sosyal medyayı sallayan o paylaşım…
18.06.2021 18:07
- Son Güncelleme: 18.06.2021 18:28
Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Ünlü oyuncu, yağmurlu havada havuza girdiği anlara ait kareleri Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.
Tatilden karelerini 13,2 milyonluk Instagram hesabında yayınlayan Özdemir'in paylaşımı, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü.
Sıfır makyaj objektif karşısına geçen Özdemir'e takipçileri adeta övgü yağdırdı. Özdemir için "Sen yağmura ben sana düştüm", "Var mı senden daha doğalı daha güzeli", "Demet Hanım hep mi güzelsiniz?" yorumları yapıldı.
Özdemir ise kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımına "Hava nasıl olursa olsun, sizin havanız güzel olsun" notunu ekledi.