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Demet Özdemir cüretkar pozlarını peş peşe paylaştı! Siyah mayosu ayrı mavi bikinisi ayrı olay oldu gören dönüp bir daha baktı

Demet Özdemir peş peşe paylaştı! Siyah mayosu ayrı mavi bikinisi ayrı olay oldu… Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Demet Özdemir, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına yenilerini ekledi. Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen oyuncu, önce mavi bikinisiyle havuz başında verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncu daha sonra ise siyah mayosuyla ayna karşısında çektiği fotoğrafı Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı. Art arda cesur paylaşımlarda bulunan Özdemir, adeta sosyal medyayı salladı. İşte ünlü oyuncu Demet Özdemir'in o paylaşımları…

09.06.2021 22:45 - Son Güncelleme: 09.06.2021 23:33
Demet Özdemir cüretkar pozlarını peş peşe paylaştı! Siyah mayosu ayrı mavi bikinisi ayrı olay oldu gören dönüp bir daha baktı

Son dönemde Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla gündeme gelen oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlara yenilerini ekledi.

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Demet Özdemir cüretkar pozlarını peş peşe paylaştı! Siyah mayosu ayrı mavi bikinisi ayrı olay oldu gören dönüp bir daha baktı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Demet Özdemir, mavi bikinisiyle havuz kenarında verdiği pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Demet Özdemir cüretkar pozlarını peş peşe paylaştı! Siyah mayosu ayrı mavi bikinisi ayrı olay oldu gören dönüp bir daha baktı

Özdemir'in paylaşımı, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Fit fiziğiyle takipçilerinden tam not alan Özdemir iltifat yağmuruna tutuldu.

Demet Özdemir cüretkar pozlarını peş peşe paylaştı! Siyah mayosu ayrı mavi bikinisi ayrı olay oldu gören dönüp bir daha baktı

Güzel oyuncu, güneş emojisiyle paylaştığı fotoğrafının ardından ise siyah mayosuyla ayna karşısında çektiği fotoğrafı Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.

Demet Özdemir cüretkar pozlarını peş peşe paylaştı! Siyah mayosu ayrı mavi bikinisi ayrı olay oldu gören dönüp bir daha baktı

Her iki paylaşımıyla da takipçilerinin dikkatini çekmeyi başaran Özdemir için "Instagram alev aldı", "Tek kelimeyle muhteşem" yorumları yapıldı.