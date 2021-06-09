Demet Özdemir cüretkar pozlarını peş peşe paylaştı! Siyah mayosu ayrı mavi bikinisi ayrı olay oldu gören dönüp bir daha baktı

Demet Özdemir peş peşe paylaştı! Siyah mayosu ayrı mavi bikinisi ayrı olay oldu… Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Demet Özdemir, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına yenilerini ekledi. Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen oyuncu, önce mavi bikinisiyle havuz başında verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncu daha sonra ise siyah mayosuyla ayna karşısında çektiği fotoğrafı Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı. Art arda cesur paylaşımlarda bulunan Özdemir, adeta sosyal medyayı salladı. İşte ünlü oyuncu Demet Özdemir'in o paylaşımları…

09.06.2021 22:45 - Son Güncelleme: 09.06.2021 23:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





