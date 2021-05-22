Demet Özdemir bikinili paylaşımlara doymuyor! “Yaz geldi” dedi havuz başında verdiği pozla olay oldu gören dönüp bir daha baktı

Demet Özdemir bikinili paylaşımlara doymuyor! Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olan ünlü oyuncu Demet Özdemir şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı bikinili paylaşımıyla çok konuşuldu. Geçtiğimiz günlerde yaz sezonunu açan Özdemir, mavi bikinisiyle havuz başında verdiği pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Özdemir, bikinili pozunu "Burnum kızardıysa yaz gelmiştir" yayınladı. İşte ünlü oyuncu Demet Özdemir'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı…

22.05.2021 21:52 - Son Güncelleme: 22.05.2021 21:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





