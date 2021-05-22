Vav TV İzle

Demet Özdemir bikinili paylaşımlara doymuyor! “Yaz geldi” dedi havuz başında verdiği pozla olay oldu gören dönüp bir daha baktı

Demet Özdemir bikinili paylaşımlara doymuyor! Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olan ünlü oyuncu Demet Özdemir şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı bikinili paylaşımıyla çok konuşuldu. Geçtiğimiz günlerde yaz sezonunu açan Özdemir, mavi bikinisiyle havuz başında verdiği pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Özdemir, bikinili pozunu "Burnum kızardıysa yaz gelmiştir" yayınladı. İşte ünlü oyuncu Demet Özdemir'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı…

22.05.2021 21:52 - Son Güncelleme: 22.05.2021 21:52
Demet Özdemir bikinili paylaşımlara doymuyor! “Yaz geldi” dedi havuz başında verdiği pozla olay oldu gören dönüp bir daha baktı

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı bikinili paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Rol aldığı dizinin final yapmasının ardından soluğu tatilde alan oyuncu, mavi bikinisiyle verdiği pozu Instagram sayfasında paylaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Özdemir bikinili paylaşımlara doymuyor! “Yaz geldi” dedi havuz başında verdiği pozla olay oldu gören dönüp bir daha baktı

Özdemir'in "Burnum kızardıysa yaz gelmiştir" notunu eklediği paylaşımı kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

Demet Özdemir bikinili paylaşımlara doymuyor! “Yaz geldi” dedi havuz başında verdiği pozla olay oldu gören dönüp bir daha baktı

Hayranları güzel oyuncuya övgü yağdırırken paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Demet Özdemir bikinili paylaşımlara doymuyor! “Yaz geldi” dedi havuz başında verdiği pozla olay oldu gören dönüp bir daha baktı

İşte ünlü oyuncu Demet Özdemir'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…

Demet Özdemir bikinili paylaşımlara doymuyor! “Yaz geldi” dedi havuz başında verdiği pozla olay oldu gören dönüp bir daha baktı

NE OLMUŞTU?
Tatilden yaptığı bikinili paylaşımlarıyla sık sık gündem olan güzel oyuncu, geçtiğimiz gün sevgilisi Oğuzhan Koç ile verdiği pozla çok konuşulmuştu.