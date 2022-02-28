Vav TV İzle
Haberler Magazin Demet Özdemir bebeklik halini paylaşınca olanlar oldu onu hiç böyle görmediniz! "Eskiden korkunç biriydim" demişti...

Demet Özdemir bebeklik halini paylaşınca olanlar oldu onu hiç böyle görmediniz! "Eskiden korkunç biriydim" demişti...

Demet Özdemir bebeklik halini paylaşınca olanlar oldu, onu hiç böyle görmediniz... Sevgilisi Oğuzhan Koç ile evlilik arifesinde olan Demet Özdemir, Instagram paylaşımı ile dikkat çekti. Son olarak çocukluk halini takipçileri ile paylaşan Demet Özdemir'i görenler, "Gözler ve dudak hala aynı" yorumunda bulundu. "Estetiğim yok" diyen Demet'in bebeklik hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

28.02.2022 17:07 - Son Güncelleme: 28.02.2022 17:23
Demet Özdemir bebeklik halini paylaşınca olanlar oldu onu hiç böyle görmediniz! Eskiden korkunç biriydim demişti...

Eskiden korkunç biriydim" demişti... Demet Özdemir bebeklik halini paylaşınca olanlar oldu, onu hiç böyle görmediniz!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Özdemir bebeklik halini paylaşınca olanlar oldu onu hiç böyle görmediniz! Eskiden korkunç biriydim demişti...

Son dönemde hem aşk hayatı hem de kariyeriyle sık sık gündeme gelen Demet Özdemir Instagram'dan çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Demet Özdemir bebeklik halini paylaşınca olanlar oldu onu hiç böyle görmediniz! Eskiden korkunç biriydim demişti...

"SABAHLARI UYANINCA KİMSEYLE KONUŞMAZDIM"

Geçtiğimiz aralık ayında verdiği bir röportajda, "Çocukken uyandığında bir süre kimseyle konuşmazmışsın?" sorusuna, "Eskiden öyleydim, korkunç biriydim." şeklinde yanıt veren Demet'in çocukluk halini görmeye hazır mısınız?

Demet Özdemir bebeklik halini paylaşınca olanlar oldu onu hiç böyle görmediniz! Eskiden korkunç biriydim demişti...

İşte başta Demet Özdemir olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukluk halleri...

Demet Özdemir bebeklik halini paylaşınca olanlar oldu onu hiç böyle görmediniz! Eskiden korkunç biriydim demişti...

YAĞIZ ATAKAN SAVAŞ

SON DAKİKA