Demet Özdemir bebeklik halini paylaşınca olanlar oldu onu hiç böyle görmediniz! "Eskiden korkunç biriydim" demişti...
Demet Özdemir bebeklik halini paylaşınca olanlar oldu, onu hiç böyle görmediniz... Sevgilisi Oğuzhan Koç ile evlilik arifesinde olan Demet Özdemir, Instagram paylaşımı ile dikkat çekti. Son olarak çocukluk halini takipçileri ile paylaşan Demet Özdemir'i görenler, "Gözler ve dudak hala aynı" yorumunda bulundu. "Estetiğim yok" diyen Demet'in bebeklik hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
28.02.2022 17:07 - Son Güncelleme: 28.02.2022 17:23
Eskiden korkunç biriydim" demişti... Demet Özdemir bebeklik halini paylaşınca olanlar oldu, onu hiç böyle görmediniz!
Son dönemde hem aşk hayatı hem de kariyeriyle sık sık gündeme gelen Demet Özdemir Instagram'dan çocukluk fotoğrafını paylaştı.