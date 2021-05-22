Demet Özdemir aşka geldi! Tatil pozlarını bir araya getirdi Oğuzhan Koç detayı beğeni topladı

Demet Özdemir aşka geldi! Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine can veren ünlü oyuncu Demet Özdemir, dizinin final yapmasının ardından sevgilisi Oğuzhan Koç ile birlikte soluğu tatilde aldı. Tatilden yaptığı bikinili paylaşımlarıyla sık sık gündem olan güzel oyuncu, bu kez Oğuzhan Koç ile verdiği pozla çok konuşuldu. Tatil pozlarını bir araya getirerek tek bir görselle paylaşan Demet Özdemir'in Oğuzhan Koç ile olan kareleri gündem oldu. İşte ünlü oyuncu Demet Özdemir'in o paylaşımı…

22.05.2021 01:48 - Son Güncelleme: 22.05.2021 01:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





