Demet Evgar'ın karnı burnunda haline bakın! Hamile pozuyla ortalığı sallayan Demet Evgar'ın kızının ismi bakın ne olacak
Demet Evgar'ın karnı burnunda haline bakın! Hamile pozuyla ortalığı sallayan Demet Evgar'ın kızının isminin ne olacağı merak ediliyor. 6 senedir birlikte olduğu Levent Babataş ile yakında zamanda nikah masasına oturan Evgar, anne olmaya hazırlanıyor. Karnı burnunda hallerini paylaşan Demet Evgar'ın hamilelik pozlarını görenler hayran kaldı. İşte çiçeği burnunda anne adayı Demet'in çok konuşulan fotoğrafları ve kızına vereceği isim...
17.04.2022 17:36 - Son Güncelleme: 17.04.2022 17:43
Demet Evgar'ın karnı burnunda haline bakın! Hamile pozuyla ortalığı sallayan Demet Evgar'ın kızının ismi bakın ne olacak...
Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Demet Evgar ve Levent Babataş, altı yıldır devam eden birlikteliklerini aile arasında kıyılan nikahla taçlandırmışlardı.
KARNI BURNUNDA POZ VERDİ
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Demet Evgar, son olarak karnı burnunda pozunu takipçileriyle paylaştı.