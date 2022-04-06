RAMAZAN İMSAKİYE
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Demet Evgar ile Levent Babataş kararını verdi! 4 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı Demet Evgar'ın kızının adı bakın ne olacak

Demet Evgar ile Levent Babataş kararını verdi! 4 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı ünlü oyuncunun... 6 yıllık sevgilisi Levent Babataş ile dünyaevine giren Demet Evgar, düğün footğrafları ile günlerce konuşulmuştu. Aile arasında düzenlenen nikah törenine çiftin yalnızca yakın arkadaşları katılmıştı. Demet Evgar kızının ismine karar verdi.

06.04.2022 12:06 - Son Güncelleme: 06.04.2022 12:06
Demet Evgar ile Levent Babataş kararını verdi! 4 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı Demet Evgar’ın kızının adı bakın ne olacak

4 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı... Demet Evgar ile Levent Babataş kararını verdi! Demet Evgar'ın kızının adı bakın ne olacak...

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Demet Evgar ile Levent Babataş kararını verdi! 4 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı Demet Evgar’ın kızının adı bakın ne olacak

Yaklaşık 6 yıldır aşk yaşayan Demet Evgar-Levent Babataş çiftiyle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atılmıştı. İkilinin bebek beklediği öne sürülmüştü. Henüz konuyla alakalı açıklama yapmayan çift, ilişkilerini aile arasında kıyılan nikahla mutlu sona dönüştürdüler.

Demet Evgar ile Levent Babataş kararını verdi! 4 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı Demet Evgar’ın kızının adı bakın ne olacak

Evgar'ın nikah şahitliğini çocukluk arkadaşları Duygu Acar ve Selen Öztürk yaparken, Levent Babataş'ın nikah şahitliğini de çiftin yakın arkadaşları Özlem Oğuz ve Yeşim Koçak üstlendi.

Demet Evgar ile Levent Babataş kararını verdi! 4 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı Demet Evgar’ın kızının adı bakın ne olacak

Bebek haberlerini henüz doğrulamayan başarılı oyuncunun düğün boyunca gazoz içtiğini gösteren videosunu paylaşması ise dikkat çekmişti. Ünlü oyuncunun cinsiyetinin kız olacağı öğrenilen bebeğine vereceği isim de merak konusu olmuştu.

Demet Evgar ile Levent Babataş kararını verdi! 4 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı Demet Evgar’ın kızının adı bakın ne olacak

Güzel oyuncu kızına hem en sevdiği şiir olan, hem de gözlerinin rengi olan 'Mavi' adını verecek.

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