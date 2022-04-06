Demet Evgar ile Levent Babataş kararını verdi! 4 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı Demet Evgar'ın kızının adı bakın ne olacak
Demet Evgar ile Levent Babataş kararını verdi! 4 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı ünlü oyuncunun... 6 yıllık sevgilisi Levent Babataş ile dünyaevine giren Demet Evgar, düğün footğrafları ile günlerce konuşulmuştu. Aile arasında düzenlenen nikah törenine çiftin yalnızca yakın arkadaşları katılmıştı. Demet Evgar kızının ismine karar verdi.
06.04.2022 12:06 - Son Güncelleme: 06.04.2022 12:06
4 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı... Demet Evgar ile Levent Babataş kararını verdi! Demet Evgar'ın kızının adı bakın ne olacak...
Yaklaşık 6 yıldır aşk yaşayan Demet Evgar-Levent Babataş çiftiyle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atılmıştı. İkilinin bebek beklediği öne sürülmüştü. Henüz konuyla alakalı açıklama yapmayan çift, ilişkilerini aile arasında kıyılan nikahla mutlu sona dönüştürdüler.
Evgar'ın nikah şahitliğini çocukluk arkadaşları Duygu Acar ve Selen Öztürk yaparken, Levent Babataş'ın nikah şahitliğini de çiftin yakın arkadaşları Özlem Oğuz ve Yeşim Koçak üstlendi.