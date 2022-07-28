Demet Evgar doğum için hazırlığa başladı Sebahat Mavi bebek geliyor! Suda doğuma hazırlanan Demet havuzda...

"Bebeğimi bedenimde misafir etmeden önce sıkışmış bir dönemdeydim. Kundalini kriya'sına başladım. 40 gün boyunca sabah 05.30'da kalkıp meditasyon yaptım. Zaten o süreçte de hamile kaldım.

Çocuk doğurmak zorunda olmadığımı düşünürdüm. Ama gördüm ki anneliğe çok hazırmışım. Şimdi Mavi beni seçtiği için çok mutluyum. Umarım beni sever."

