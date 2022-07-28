Demet Evgar doğum için hazırlığa başladı Sebahat Mavi bebek geliyor! Suda doğuma hazırlanan Demet havuzda...
Demet Evgar doğum için hazırlığa başladı Sebahat Mavi bebek geliyor! Suda doğuma hazırlanan Demet havuzdan paylaştığı pozlarla gündeme bomba gibi düştü. 6 yıllık sevgilisi Levent Babataş ile geçtiğimiz mart ayında nikah masasına oturan Demet Evgar hamileliğinin son ayında. 42 yaşındaki anne adayı, geçtiğimiz günlerde yaşadığı süreci anlatmıştı. "Çocuk doğurmak zorunda olmadığımı düşünürdüm. Ama gördüm ki anneliğe çok hazırmışım. Şimdi Mavi beni seçtiği için çok mutluyum. Umarım beni sever" diyen Demet Evgar, suda doğum yapmak istediğini de açıkamıştı. Hazırlıklar başladı. Son dönemde karnı burnunda hali ile verdiği havuz pozlarıyla sık sık gündeme gelen oyuncu bir ay içinde kızını kucağına alacak.
DEMET EVGAR DOĞUM İÇİN HAZIRLIĞA BAŞLADI
Sebahat Mavi bebek geliyor! Suda doğuma hazırlanan Demet havuzdan paylaştığı karelerle dikkat çekti.
Oyuncu Demet Evgar ve Levent Babataş, altı yıldır devam eden birlikteliklerini aile arasında kıyılan nikahla taçlandırmışlardı.
"Bebeğimi bedenimde misafir etmeden önce sıkışmış bir dönemdeydim. Kundalini kriya'sına başladım. 40 gün boyunca sabah 05.30'da kalkıp meditasyon yaptım. Zaten o süreçte de hamile kaldım.
Çocuk doğurmak zorunda olmadığımı düşünürdüm. Ama gördüm ki anneliğe çok hazırmışım. Şimdi Mavi beni seçtiği için çok mutluyum. Umarım beni sever."
"Kızıma vücudumda sağlıklı bir alan açmak için gece yarıları 03.00'te uyanıp yoga yapıyorum. Bizim evde televizyon olmayacak. Muhtemelen Mavi'yi köy okuluna yazdırırım. Çünkü büyük kentlerde özel okullarda okuyan çocuklar başlarını tabletten kaldırıp 'Merhaba' demeyi bilmiyor. Bebeğimi suda dünyaya getirmek istiyorum. İnşallah kısmet olur." diyen Demet Evgar hamileliğinin son ayına girdi