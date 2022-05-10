Demet Evgar analığa geçiş kutlamasıyla gündeme bomba gibi düştü! Karnına kına yaktı sosyal medyada yorum yağdı: "Hamilelik nasıl yakışmış"
Demet Evgar analığa geçiş kutlamasıyla gündeme bomba gibi düştü! Karnına kına yaktı sosyal medyada ünlü oyuncuya yorum yağdı. 6 senedir birlikte olduğu Levent Babataş ile nikah masasına oturan Evgar'ın karnı burnunda. 6 aylık hamile olan Demet, 'baby shower partisi' yerine 'anneliğe geçiş kutlaması' yaptı. Karnına kına yakan Evgar arkadaşlarıyla pozlarını paylaştı, "Hamilelik nasıl yakışmış" yorumları yağdı.
10.05.2022 11:16 - Son Güncelleme: 10.05.2022 11:23
"HAMİLELİK NASIL YAKIŞMIŞ"
Demet Evgar analığa geçiş kutlamasıyla gündeme bomba gibi düştü! Karnına kına yaktı, sosyal medyada Demet'e 'hamilelik nasıl yakışmış' yorumları yağdı.
Evgar'ın nikah şahitliğini çocukluk arkadaşları Duygu Acar ve Selen Öztürk yaparken, Levent Babataş'ın nikah şahitliğini de çiftin yakın arkadaşları Özlem Oğuz ve Yeşim Koçak üstlendi.
KARNI BURNUNDA POZ VERDİ
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Demet Evgar, karnı burnunda pozlarıyla dikkat çekiyor.
"Hamileyim işte, daha ne? Konforunu yaşıyorum yani" diyen Demet Evgar Anneler Günü'nde evinin bahçesinde 'Anneliğe geçiş kutlaması' yaptı.