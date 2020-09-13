Demet Akalın'ın yakın arkadaşı Esra Balamir'e sosyal medyadan tepki! Koronavirüsü atlattı maskesiz alışverişe çıktı
Demet Akalın ve ailesine eşlik eden Esra Balamir'in maskesiz hali sosyal medyada tepki gördü. Demet Akalın-Okan Kurt çifti kızlarıyla Hira'yla birlikte bir AVM'de görüntülendi. Ailenin yanında yakın arkadaşları Esra Balamir de vardı. Daha önce koronavirüse yakalanan ve hastalığı atlatan Balamir'in maske takmaması sosyal medyada tepki gördü. Koronavirüsü atlatan ve maskesiz sokağa çıkan Esra Balamir kaç yaşında, kimdir?
13.09.2020 14:03
- Son Güncelleme: 13.09.2020 14:16
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