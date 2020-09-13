Haberler Galeri Magazin Demet Akalın'ın yakın arkadaşı Esra Balamir'e sosyal medyadan tepki! Koronavirüsü atlattı maskesiz alışverişe çıktı

Demet Akalın'ın yakın arkadaşı Esra Balamir'e sosyal medyadan tepki! Koronavirüsü atlattı maskesiz alışverişe çıktı

Demet Akalın ve ailesine eşlik eden Esra Balamir'in maskesiz hali sosyal medyada tepki gördü. Demet Akalın-Okan Kurt çifti kızlarıyla Hira'yla birlikte bir AVM'de görüntülendi. Ailenin yanında yakın arkadaşları Esra Balamir de vardı. Daha önce koronavirüse yakalanan ve hastalığı atlatan Balamir'in maske takmaması sosyal medyada tepki gördü. Koronavirüsü atlatan ve maskesiz sokağa çıkan Esra Balamir kaç yaşında, kimdir?

13.09.2020 14:03 - Son Güncelleme: 13.09.2020 14:16
Demet Akalın'ın yakın arkadaşı Esra Balamir'e sosyal medyadan tepki! Koronavirüsü atlattı maskesiz alışverişe çıktı

Ünlü sunucu Esra Balamir, Nisan ayının başında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda arkadaşından kendisine virüs bulaştığını söyleyerek herkesi korkuttu. Koronavirüsü atlatan Balamir, Demet Akalın-Okan Kurt çifti ve kızlarıyla Hira'yla birlikte bir AVM'de görüntülendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Akalın'ın yakın arkadaşı Esra Balamir'e sosyal medyadan tepki! Koronavirüsü atlattı maskesiz alışverişe çıktı

MASKESİZ ESRA'YA TEPKİ!

Daha önce koronavirüse yakalanan ve hastalığı atlatan Balamir'in maske takmaması dikkatlerden kaçmadı. Balamir'in maskesiz hali sosyal medyada da tepki gördü. Esra Balamir kaç yaşında?

Demet Akalın'ın yakın arkadaşı Esra Balamir'e sosyal medyadan tepki! Koronavirüsü atlattı maskesiz alışverişe çıktı

ESRA BALAMİR

7 Eylül 1975

Demet Akalın'ın yakın arkadaşı Esra Balamir'e sosyal medyadan tepki! Koronavirüsü atlattı maskesiz alışverişe çıktı

GIGI HADID

23 Nisan 1995

Demet Akalın'ın yakın arkadaşı Esra Balamir'e sosyal medyadan tepki! Koronavirüsü atlattı maskesiz alışverişe çıktı

İşte hamile Gigi Hadid'in son hali...

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Medcezir'in Ender Serezli'si Mine Tugay'ı bir de estetiksiz görün! 42 yaşındaki Mine Tugay bir zamanlar...
Medcezir'in Ender Serezli'si Mine Tugay'ı bir de estetiksiz görün! 42 yaşındaki Mine Tugay bir zamanlar...