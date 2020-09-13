Demet Akalın'ın yakın arkadaşı Esra Balamir'e sosyal medyadan tepki! Koronavirüsü atlattı maskesiz alışverişe çıktı

Ünlü sunucu Esra Balamir, Nisan ayının başında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda arkadaşından kendisine virüs bulaştığını söyleyerek herkesi korkuttu. Koronavirüsü atlatan Balamir, Demet Akalın-Okan Kurt çifti ve kızlarıyla Hira'yla birlikte bir AVM'de görüntülendi.