Demet Akalın'ın kırmızı mayolu karesi olay! O ayrıntıyı görenlerin gözleri fal taşı gibi açıldı: "Ne yaptın Demet gözümüz yandı"
Demet Akalın'ın kırmızı mayolu karesi olay! O ayrıntıyı görenlerin gözleri fal taşı gibi açıldı, ünlü şarkıcıya "Ne yaptın Demet gözümüz yandı" "Göktaşı mübarek" yorumları yağdı. Eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile birlikte Alaçatı tatiline çıkan Demet Akalın Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. Akalın'ın mayolu pozunda parmağındaki yüzük sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.
14.06.2022 17:02 - Son Güncelleme: 14.06.2022 17:07
"NE YAPTIN DEMET GÖZÜMÜZ YANDI"
Demet Akalın'ın kırmızı mayolu karesi olay! O ayrıntıyı görenlerin gözleri fal taşı gibi açıldı.
Eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile Alaçatı'ya tatile giden Demet Akalın Instagram paylaşımları ile dikkat çekti.
Peş peşe paylaştığı karelerle adından söz ettiren Demet Akalın'ın kırmızı mayolu fotğrafındaki tektaş detayı gündeme bomba gibi düştü.
İşte başta Demet Akalın'ın çok konuşulan mayolu fotoğrafı olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin 2022 yaz tatili görüntüleri...